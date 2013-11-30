بیش از 24 هزارتن ذرت علوفه از مزارع استان سمنان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی شهرستان سمنان با اشاره به اینکه سالجاری در 560 هکتار از اراضی شهرستان بذر ذرت از نوع سینگل کراس 704 کشت شده بود، افزود: کار برداشت این محصول زودرس از ابتدای شهریور شروع شد و عملیات برداشت ارقام زود رس و دیرس در ابتدای آذر ماه پایان یافت.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت ذرت علوفه ای با چهار دستگاه چاپر کششی و خود کششی انجام شد گفت: به طور متوسط از هر هکتار 44.5 تن محصول برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان یادآور شد: تمامی علوفه برداشت شده از طریق تهیه سیلو مورد استفاده دام های شهرستان قرار می گیرد.

اصغری بیان کرد: ذرت علوفه ای شهرستان سمنان از نظر سطح زیر کشت و تولید نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه زمان برداشت محصول ذرت علوفه 90 تا 100 روز بعد از کاشت محصول است، یادآور شد: ذرت علوفه ای‎ محصولی است که صرفاً مصرف خوراک دام دارد و در گاوداری ها مصرف می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان نرخ خرید هر کیلو محصول برداشت شده را حداکثر 1500 ریال ذکر کرد و افزود: قیمت این محصول را نیز ساز و کار بازار تعیین می کند و اغلب دامداران برای خرید خود به صورت شخصی اقدام می کنند.

رضوی تصریح کرد: برای تعیین زمان برداشت ذرت علوفه ای بهترین نشانه از نظر عملکرد ماده خشک و کیفیت ذرت علوفه ای برای سیلو مشاهده خط شیری در دانه ذرت است.

وی گفت: در اواخر مرحله پر کردن دانه، یک خط قابل مشاهده جدا کننده که از نوک دانه شروع و به پایه دانه ختم می شود، مسیر حرکت این خط به سمت پائین دانه تا محل اتصال آن به بلال است و این حرکت بیش از شش هفته طول می کشد که مسیر حرکت آن برای نمره گذاری از صفر تا پنج دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان در خاتمه با بیان اینکه نمره صفر به مرحله قبل از مشاهده خط در نوک دانه و نمره پنج هنگام رسیدن خط به پایه دانه می گویند گفت: وقتی خط شیری به نصف طول دانه برسد نمره آن 2.5 است و در مورد ذرت علوفه ای سیلولی خط شیری نمره دو مطلوب است.