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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۸:۰۶

جمشیدی «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» را رمان کرد

جمشیدی «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» را رمان کرد

مصطفی جمشیدی تالیف تازه‌ترین رمان خود با عنوان «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» را به پایان برد.

مصطفی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه خود با عنوان «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» خبر داد و گفت: این رمان پیرامون زندگی یک شخصیت تاریک و روشن است که از دهه 50 و پیش از آن در منطقه‌ای در حوالی زاگرس و در شهر صوفیان زندگی می‌کند و شایعاتی پیرامون زندگی و مرگ او مطرح است که این شایعات ناشی از حضور افسری است که یک عده از احشام مردم را در آن منطقه به رگبار بست و به کوه‌های آنجا پناه برده است.

وی افزود: شکل این رمان از نظر تکنیکی به صورت سیال ذهن نوشته شده و حاصل بیش از سه دهه داستان‌نویسی من است. به نظر خود من هم نثرش نثر متفاوتی از کار درآمده و بسیار صمیمی است.

جمشیدی افزود: برهه‌ تاریخی رخداد این رمان دهه 40 و 50 است و در نهایت نیز به انقلاب اسلامی منتهی می‌شود. امیدوارم این کار در ادامه سایر آثارم که در گونه ادبیات انقلاب اسلامی نوشته و منتشر شد، بتواند همان خط را زنده کند.

به گفته جمشیدی، رمان «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» در حال حاضر در مرحله ویرایش نهایی است و امیدوارم به زودی ناشری برای انتشار آن پیدا شود.

این نویسنده تصریح کرد: این رمان عرصه طرح یک شخصیت مذبذب و تشکیک‌کننده است و جرقه‌های تالیف آن در خوانش و واکاوی گذشته شکل گرفته تا بتوانم به کمک آن خلل و فرج آن دوران اجتماعی را نشان دهم.

جمشیدی در ادامه از تالیف رمان تازه‌ای به عنوان «دشت یاغی‌ها» خبر داد و گفت: این کتاب که برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار گرفته است از نظر تکنیکی در حال و هوای رمان «وقایع‌نگاری یک زندیق» نوشته شده است و جغرافیای رخدادش نیز، به همان رمان نزدیک است.

وی تصریح کرد: این کتاب چند ماهی است برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار گرفته است، ولی هنوز خبر قطعی در مورد انتشارش به من داده نشده است.

کد مطلب 2185799

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