جمشیدی «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» را رمان کرد

مصطفی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه خود با عنوان «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» خبر داد و گفت: این رمان پیرامون زندگی یک شخصیت تاریک و روشن است که از دهه 50 و پیش از آن در منطقه‌ای در حوالی زاگرس و در شهر صوفیان زندگی می‌کند و شایعاتی پیرامون زندگی و مرگ او مطرح است که این شایعات ناشی از حضور افسری است که یک عده از احشام مردم را در آن منطقه به رگبار بست و به کوه‌های آنجا پناه برده است.

وی افزود: شکل این رمان از نظر تکنیکی به صورت سیال ذهن نوشته شده و حاصل بیش از سه دهه داستان‌نویسی من است. به نظر خود من هم نثرش نثر متفاوتی از کار درآمده و بسیار صمیمی است.

جمشیدی افزود: برهه‌ تاریخی رخداد این رمان دهه 40 و 50 است و در نهایت نیز به انقلاب اسلامی منتهی می‌شود. امیدوارم این کار در ادامه سایر آثارم که در گونه ادبیات انقلاب اسلامی نوشته و منتشر شد، بتواند همان خط را زنده کند.

به گفته جمشیدی، رمان «الهامات پیرامون زندگی آقای غ» در حال حاضر در مرحله ویرایش نهایی است و امیدوارم به زودی ناشری برای انتشار آن پیدا شود.

این نویسنده تصریح کرد: این رمان عرصه طرح یک شخصیت مذبذب و تشکیک‌کننده است و جرقه‌های تالیف آن در خوانش و واکاوی گذشته شکل گرفته تا بتوانم به کمک آن خلل و فرج آن دوران اجتماعی را نشان دهم.

جمشیدی در ادامه از تالیف رمان تازه‌ای به عنوان «دشت یاغی‌ها» خبر داد و گفت: این کتاب که برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار گرفته است از نظر تکنیکی در حال و هوای رمان «وقایع‌نگاری یک زندیق» نوشته شده است و جغرافیای رخدادش نیز، به همان رمان نزدیک است.

وی تصریح کرد: این کتاب چند ماهی است برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار گرفته است، ولی هنوز خبر قطعی در مورد انتشارش به من داده نشده است.