بسیج امکانات تامین اجتماعی و بهزیستی برای خدمت رسانی به زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور دستور داد تا کلیه امکانات خود را برای خدمت رسانی به زلزله زدگان استان بوشهر قرار دهند.

در همین رابطه مدیر عامل تامین اجتماعی نیز بخشنامه ای به شرح زیر صادر کرد.

1_ تمام امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی در استان در خدمت امداد رسانی و درمان هموطنان زلزله زده قرار گیرد.

2_ تمام هزینه های درمانی سرپایی و بستری مصدومین ناشی از زلزله، رایگان محسوب شود.

3_ ضمن شناسایی کارگاههایی که در اثر زلزله تخریب و یا آسیب دیده و تولیدشان با مشکل مواجه شده تا از سرگیری فعالیت نسبت به برقراری بیمه بیکاری کارگران حداکثر تا پایان آذرماه اقدام شود.

4_ نسبت به برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان متوفی در آذرماه اقدام شود.

5_ مسائل مربوط به بیمه شدگان آسیب دیده در کمیسیون های از کارافتادگی در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

6_ ضمن شناسایی آسیبها و برآورد خسارات وارده به همکاران سازمان و خانواده های ایشان گزارش مربوط به دبیرخانه ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان مستقر در امور استان ها ارسال شود.

همچنین سازمان بهزیستی اقدامات زیر را انجام خواهد داد.

تشکیل ستاد بحران بهزیستی در استان بوشهر، در مرحله اول اجرای طرح محب (مداخله‌ و حمایتهای اجتماعی پس از بلایای طبیعی) در دستور کار قرار گرفت که در این راستا برنامه‌های خوبی انجام شده است. سازمان بهزیستی در راستای اجرای طرح محب به وظایف قانونی خود عمل کرده است و در حال حاضر دفاتر مشاوره‌ای و کارگروههای ویژه جهت بازتوانی آسیب‌دیدگان تشکیل شده است.

فعالیتهای اورژانس اجتماعی و همچنین جمع‌آوری کودکان آسیب‌دیده، سالمندان و زنان آسیب‌ دیده در برازجان استان بوشهر که در این رابطه تمیهدات لازم اتخاذ شده است به طوری که هم‌اکنون چند تیم مشاوره‌ای از سوی ستاد بهزیستی کشور در برازجان تشکیل شده است.

همچنین بزودی نخستین محموله کمکهای معیشتی مورد نیاز با هماهنگی استاندار بوشهر به برازجان ارسال خواهد شد.‌