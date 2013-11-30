به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص ادغام ایرلاینها و آمادگی شرکتها برای اجرای آزادسازی قیمتها در حمل و نقل هوایی، اظهار داشت: آمادگی این اقدام از نظر زیرسازی در برخی از شرکتها وجود ندارد و باید قبل از آن شفاف سازی شود.
وی افزود: بخش زیادی از ایرلاینها سیستم فروش بلیت شفافی ندارند و فروش بلیت آنها توسط نرم افزارهای مکانیزه انجام نمی شود؛ بنابراین وقتی کنترل نباشد آزادسازی می تواند منجر به اثرات مطلوبی نشود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه سیستمهای نوین باید در تمامی شرکتها اجرایی شود، اظهار داشت: اطلاعات در مورد قیمتها و جزئیات فروش بلیت باید به ثبت برسد و قبل از آن امکان اجرای آزادسازی نیست.
جهانگیریان با بیان اینکه ایرلاینهایی که تمایل به ادغام نداشته باشند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود، گفت: سازمان تشکیل کنسرسیوم را یک اجبار نمیداند اما برای حفظ ایمنی پروازها از فعالیت ناوگان فرسوده جلوگیری می شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص اقدامات غیر قانونی شرکتها در چارتر کردن پروازها، اظهارداشت: پروازهای چارتری تابع ضوابط است و هر ایرلاینی باید با توجه به موقعیت، فصل و تعداد پروازها مجوز مربوطه را از سازمان بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: البته سعی داریم که نظارت بیشتری را در بازار داشته باشیم اما به طور حتم با اجرای آزادسازی برخی از این مشکلات هم برطرف می شود.
وی با تاکید بر اینکه تحریمهای غیر قانونی و غیر منطقی پیش از این بر صنعت هوایی اعمال شده بود، گفت: این مسائل باعث شد که این صنعت مانند دیگر صنایع توسعه پیدا نکند، ضمن آنکه تمام کارکنان صنعت هوایی تلاش کردند تا سرویس ها و خدمات را در بخش ایمنی متمرکز کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اهرمهای نظارتی سازمان، گفت: اهرمهای ما شامل مسائل قانونی می شود اما سازمان نیاز به اهرمهای دیگری دارد که از جمله آن به زیرساخت های لازم نیروی انسانی متخصص، اعتبارات و سرمایه گذاریها می توان اشاره کرد.
جهانگیریان با بیان اینکه در طول سالهای گذشته سازمان نتوانسته نیروهای خوبی را آموزش دهد، اظهارداشت: پیش بینی می کنیم که در سال آینده با توجه به رفع موانع تحریمها 50 درصد عملیات هوایی در کشور افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه های سازمان پس از لغو تحریمها، ادامه داد: در توافق ژنو لغو تحریم قطعات هواپیما پیش بینی شده است که این بند کمک می کند ایرلاینها ، لوازم یدکی و سرویسها را از کشور سازنده دریافت کنند که پیش بینی می کنیم 50 درصد حجم فعالیتها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمتها تکلیفی قانونی است، گفت: تاکنون متنوع سازی به طور کامل پیاده نشده است؛ بنابراین بدنبال بررسی آنها در کارگروهها هستیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه قیمت بلیتهای هوایی براساس فاکتورهای زمان پرواز از نظر فصل، روز، ساعت و زمان باقیمانده تا خرید بلیت محاسبه می شود، اظهار داشت: آزادسازی پیش نیازهایی را می طلبد و باید اطمینان داشته باشیم که عرضه و تقاضا در بازار به حد تعادل برسد، زیرا در خیلی از مسیرها هنوز به این مرحله نرسیده ایم.
جهانگیریان تصریح کرد: با افزایش تعداد صندلی در سال آینده این موضوع امکان پذیر می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت نفت تصریح کرد: این بدهی مورد اخلاف است، زیرا هر کدام قیمت متفاوتی را برای نرخ سوخ تعیین میکنند.
وی درباره تعداد هواپیمای مورد نیاز کشور در سند چشم انداز گفت: در حوزه هوایی نیاز به 400 فروند هواپیما داریم و براساس سند چشم انداز باید به 550 فروند تا 20 سال آینده برسیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: ما به دنبال تامین خرید این تعداد هواپیما هستیم، زیرا متوسط سن ناوگان ما 20 سال است و باید تا 20 سال آینده از دور خارج شوند.
جهانگیریان با بیان اینکه با گشایش روابط بین المللی تقاضای بالایی از سوی ایرلاین های خارجی مطرح شده است، اظهارداشت: تقاضا بالایی در جامعه وجود دارد که اگر تسهیلات کافی در اختیار ایرلاینهای داخلی قرار بگیرد و تسهیلات صندوق توسعه برقرار شود این تقاضا پوشش داده خواهد شد.
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