عضویت رایگان 10 هزار نفر در کتابخانه های عمومی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین ظهر شنبه در جلسه انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید کتابخانه ها ی عمومی اردبیل افزود: در حال حاضر نزدیک به 70 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان عضو هستند.

وی با بیان اینکه این تعداد در 66 باب کتابخانه عمومی و مشارکتی استان عضویت دارند، تاکید کرد که برای این اعضاء نزدیک به 800 هزار جلد کتاب جهت استفاده اعضای کتابخانه فراهم شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به تقاضای زیاد شهروندان برای عضویت در کتابخانه مرکزی اردبیل به دلیل موقعیت ممتاز، امکانات مناسب و کتابداران توانمند آن اضافه کرد: تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل مهمترین نیاز این مرکز فرهنگی است.

وی از تلاش برای تبدیل کتابخانه مرکزی اردبیل به عنوان قطب فرهنگی منطقه خبر داد و یادآور شد: کتابخانه مرکزی اردبیل توانسته در بسیاری از برنامه ها از جمله میزبانی دفتر بنیاد نهج البلاغه و کتابخانه دیجیتال این بنیاد، میزبانی نمایشگاههای علمی، فرهنگی و هنری، راه اندازی بخش های کودک، نابینایان و سالن های مطالعه انفرادی اقدامات مطلوبی داشته باشد.

فرهمندامین با اشاره به انتخاب کتابخانه مرکزی اردبیل به عنوان کتابخانه برتر کشور، برگزاری نمایشگاه نجوم ونمایشگاه کتب و اسناد تاریخی وزارت امور خارجه در کتابخانه مرکزی اردبیل و بازدید های گروهی اقشار مختلف بویژه اساتید، فرهیختگان ودانشجویان از این نمایشگاه ها را برنامه های این نهاد طی هفته کتاب دانست.

فرماندار اردبیل نیزدر این جلسه با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای ارتقای مطالعه مفید در بین قشرهای مختلف جامعه افزود: مطالعه و کتابخوانی باید به عنوان یک عمل نیک و عادت دایمی در میان عموم مردم رایج و مطرح باشد تا افراد جامعه به خواندن و مطالعه ترغیب و فرهنگ کتاب و کتابخوانی رواج یابد.

کاظم دبیر عنوان کرد: برای تدام بخشیدن به عادت مطالعه باید نهادهای دیگر هم به یاری و همکاری کتابخانه های عمومی بشتابند و نقش پیگیر و هماهنگ کننده خود را در رشد کتابخوانی در جامعه برعهده بگیرند.

وی به توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی در سالهای اخیر اشاره کرد و متذکر شد: استقبال قشرهای مختلف از برنامه های کتابخانه های عمومی چشمگیر است.