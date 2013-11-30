آغاز پخش سریال "آتش دل" با گویش اصفهانی از شبکه شما

به گزارش خبرنگار مهر، این سریال تلویزیونی از شنبه 9 آذر روزهای شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 21 روی آنتن شبکه شما میرود و تکرار آن روز بعد ساعت 15 پخش میشود.
"آتش دل" که در 13 قسمت تولید شده، داستان زندگی هنرمند برجستهای از خطه هنرپرور اصفهان است که در شش سالگی پدرش را که از هنرمندان بهنام در رشته قلمزنی بوده را از دست میدهد. وی که حشمتالله نام دارد همراه با مادر و خواهرش زندگی را با مشقت و سختی میگذرانند. خانواده برای امرار معاش، حشمت را برای فراگیری حرفه قلمزنی راهی کارگاه شاگرد سابق پدری میکنند اما او که جای خالی پدر را در کارگاه تاب نمیآورد از آنجا فرار میکند.
تهیهکنندگی این مجموعه برعهده سید محسن طباطباییپور بوده است و چهرههای اصفهانی از جمله جهانبخش سلطانی، حسن اکلیلی، سپهر آزادی، سید محقق، مینا فرامرزی، افسانه هاشمی، پروین ریاحی، شیوا کیائی و سید مرتضی حسینی با گویش اصفهانی در آن نقش آفرینی کردهاند.
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