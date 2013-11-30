رسالت مهم آموزش و پرورش، تربيت نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در محل استانداری بر ضرورت ایجاد رشته های متناسب با نیازهای استان تاکید کرد و خواستار توجه به مسایل جمعیت و جلوگیری از رشد منفی جمعیت شد.

وی افزود: برای دنیا ثابت شده که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل همه بحران ها می تواند بایستد و آنها راه تحریم اقتصادی را در پیش گرفتند و یکی از راه ها بحران فرهنگی است و توجه به مباحث اعتقادی و ریشه ای، دشمنان به دنبال تهاجم فرهنگی هستند و بنیان های اعتقادی جامعه را هدف قرار داده اند و در این عرصه مسائل و تهدیدات شبیخون فرهنگی جدی و توجه و مقابله با آن ضروری است.

استاندار سمنان با بیان اینکه در شورای آموزش و پرورش باید به مسایل فرهنگی و اخلاقی توجه شود و این شورا جای بررسی مسایل عمرانی نیست افزود: تمام مسایل آموزش و پرورش دارای اولویت است و باید برای رفع مشکلات آن از جمله مسایل و معضلات اخلاقی، فرهنگی و آموزشی تلاش شود.

وکیلی با بیان اینکه روند نزولی جمعیت در آینده بحران زا است گفت: باید برای روند نزولی جمعیت و مقابله با آن تدابیری اتخاذ شود و چگونگی رشد جمعیت مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به چشم انداز 1404 و اینکه جمعیت استان سمنان باید به یک میلیون و 500 هزار نفر برسد گفت: با روند فعلی نرخ جمعیت به این هدف نمی رسیم و نیاز به بررسی مسایل فرهنگی و اتخاذ تدابیری است.

وکیلی، سمنان را استان علم و اخلاق خواند و افزود: قابلیت ها و پتانسیل و ظرفیت بالا در حوزه آموزش و پروش در این استان نشان از بنیه بالای علمی و فرهنگی استان سمنان است.

استاندار سمنان افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان باید با همگون کردن مجموعه در استان با استفاده از فرصتها و رفع موانع و تهدید ها در جهت ارتقای جایگاه علمی و بالا بردن آگاهی و بصیرت اجتماعی استان در سطح کشور گام بردارد.

وی با اشاره به تهدیدات در حوزه آموزش و پرورش افزود: خلاء جدی در نظام آموزش و پرورش وجود دارد که عدم توجه به آموزش اصول و مبانی مهارت زندگی در تربیت نسل جدید دانش آموزان و آینده سازان این کشور از جمله آن است.

وکیلی توجه به بعد اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان را ضروری دانست و افزود: با توجه به اقتضاء سنی و وجود روحیه احساسی در دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان می بایست در خصوص آگاه سازی و افزایش بصیرت اجتماعی و فرهنگی آنان تلاش و از بروز ناهجاری های اخلاقی جلوگیری کرد.

استاندار سمنان با تاکید بر استـفاده از فرصتهای و با بهره گیری مناسـب از امکانات و تجهیزات و مدیریت صحیح افزود: مدیران و مسئولان آموزش و پرورش نباید مدرسه سازی و مسائل عمرانی را دغدغه ذهنی خود قرار داده و از هدف اصلی باز بمانند.

وی به برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان باید فضاهای فرهنگی و ورزشی را در اختیار جوانان قرار داده و از امکانات موجود به شکل صحیح بهره گیری کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این اداره کل در عرصه های مختلف ارائه کرد و گفت: در این استان 998 واحد آموزشی با بیش از 109 هزار دانش آموز تحت پوشش است.

محمد بنائیان سفید انسانها را بزرگترين سرمايه در نظام تعليم و تربيت دانست و تصریح کرد: بايد استعدادهای فكري و زيرساخت هاي آن را شناسايي كنيم و بر منابع مديريت داشته باشيم.

وي استفاده صحيح از ظرفيت ها را مهم برشمرد و ادامه داد: سوء مديريت زمينه فقر را ايجاد مي كند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این اداره کل با هشت هزار و ۴۰۰ پرسنل فرهنگي، بيش از يك هزار آموزشگاه، ۱۰۹ هزار دانش آموز را تحت پوشش دارد.

بنائيان سفيد با اشاره به اینکه تعداد مدارس هوشمند در استان سمنان از 9 مدرسه در سال ۱۳۹۰ به ۱۴۰ مدرسه افزايش يافته است، گفت: تعداد 250 مدرسه استان هوشمند و نیمه هوشمند سازی شدند.

وي با اشاره بر لزوم توزیع عادلانه تجهیزات طرح هوشمندسازی مدارس در سطح استان گفت: تلاش می کنیم تا حتی مدارس روستاها نیز حداقل از یک کلاس سیار هوشمند برخوردار شوند.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه ضمن بیان اینکه معلمان بر اساس امتياز در مناطق مختلف استان توزيع شده اند، افزود: ۹ هزار و ۲۰۰ نيروي انساني به صورت عادلانه در استان توزيع شده اند كه از اين طريق از تراكم نيرو كاسته شده است.