  1. استانها
  2. سمنان
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

وکیلی:

رسالت مهم آموزش و پرورش، تربيت نسل جوان است

رسالت مهم آموزش و پرورش، تربيت نسل جوان است

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: امروز رسالت مهم آموزش و پرورش، تربيت نسل جوان است و اين وزارتخانه مي‌كوشد با استفاده از تمامي امكانات به دانش‌آموزان آموزش‌هاي لازم را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در محل استانداری بر ضرورت ایجاد رشته های متناسب با نیازهای استان تاکید کرد و خواستار توجه به مسایل جمعیت و جلوگیری از رشد منفی جمعیت شد.

وی افزود: برای دنیا ثابت شده که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل همه بحران ها می تواند بایستد و آنها راه تحریم اقتصادی را در پیش گرفتند و یکی از راه ها بحران فرهنگی است و توجه به مباحث اعتقادی و ریشه ای، دشمنان به دنبال تهاجم فرهنگی هستند و بنیان های اعتقادی جامعه را هدف قرار داده اند و در این عرصه مسائل و تهدیدات شبیخون فرهنگی جدی و توجه و مقابله با آن ضروری است.

استاندار سمنان با بیان اینکه در شورای آموزش و پرورش باید به مسایل فرهنگی و اخلاقی توجه شود و این شورا جای بررسی مسایل عمرانی نیست افزود: تمام مسایل آموزش و پرورش دارای اولویت است و باید برای رفع مشکلات آن از جمله مسایل و معضلات اخلاقی، فرهنگی و آموزشی تلاش شود.

وکیلی با بیان اینکه روند نزولی جمعیت در آینده بحران زا است گفت: باید برای روند نزولی جمعیت و مقابله با آن تدابیری اتخاذ شود و چگونگی رشد جمعیت مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به چشم انداز 1404 و اینکه جمعیت استان سمنان باید به یک میلیون و 500 هزار نفر برسد گفت: با روند فعلی نرخ جمعیت به این هدف نمی رسیم و نیاز به بررسی مسایل فرهنگی و اتخاذ تدابیری است.

وکیلی، سمنان را استان علم و اخلاق خواند و افزود: قابلیت ها و پتانسیل و ظرفیت بالا در حوزه آموزش و پروش در این استان نشان از بنیه بالای علمی و فرهنگی استان سمنان است.

استاندار سمنان افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان باید با همگون کردن مجموعه در استان با استفاده از فرصتها و رفع موانع و تهدید ها در جهت ارتقای جایگاه علمی و بالا بردن آگاهی و بصیرت اجتماعی استان در سطح کشور گام بردارد.

وی با اشاره به تهدیدات در حوزه آموزش و پرورش افزود: خلاء جدی در نظام آموزش و پرورش وجود دارد که عدم توجه به آموزش اصول و مبانی مهارت زندگی در تربیت نسل جدید دانش آموزان و آینده سازان این کشور از جمله آن است.

وکیلی توجه به بعد اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان را ضروری دانست و افزود: با توجه به اقتضاء سنی و وجود روحیه احساسی در دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان می بایست در خصوص آگاه سازی و افزایش بصیرت اجتماعی و فرهنگی آنان تلاش و از بروز ناهجاری های اخلاقی جلوگیری کرد.

استاندار سمنان با تاکید بر استـفاده از فرصتهای و با بهره گیری مناسـب از امکانات و تجهیزات و مدیریت صحیح افزود: مدیران و مسئولان آموزش و پرورش نباید مدرسه سازی و مسائل عمرانی را دغدغه ذهنی خود قرار داده و از هدف اصلی باز بمانند.

وی به برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان باید فضاهای فرهنگی و ورزشی را در اختیار جوانان قرار داده و از امکانات موجود به شکل صحیح بهره گیری کنند.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این اداره کل در عرصه های مختلف ارائه کرد و گفت: در این استان 998 واحد آموزشی با بیش از 109 هزار دانش آموز تحت پوشش است.

محمد بنائیان سفید انسانها را بزرگترين سرمايه در نظام تعليم و تربيت دانست و تصریح کرد: بايد استعدادهای فكري و زيرساخت هاي آن را شناسايي كنيم و بر منابع مديريت داشته باشيم.

وي استفاده صحيح از ظرفيت ها را مهم برشمرد و ادامه داد: سوء مديريت زمينه فقر را ايجاد مي كند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این اداره کل با هشت هزار و ۴۰۰ پرسنل فرهنگي، بيش از يك هزار آموزشگاه، ۱۰۹ هزار دانش آموز را تحت پوشش دارد.

بنائيان سفيد با اشاره به اینکه تعداد مدارس هوشمند در استان سمنان از 9 مدرسه در سال ۱۳۹۰ به ۱۴۰ مدرسه افزايش يافته است، گفت: تعداد 250 مدرسه استان هوشمند و نیمه هوشمند سازی شدند.

وي با اشاره بر لزوم توزیع عادلانه تجهیزات طرح هوشمندسازی مدارس در سطح استان گفت: تلاش می کنیم تا حتی مدارس روستاها نیز حداقل از یک کلاس سیار هوشمند برخوردار شوند.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه ضمن بیان اینکه معلمان بر اساس امتياز در مناطق مختلف استان توزيع شده اند، افزود: ۹ هزار و ۲۰۰ نيروي انساني به صورت عادلانه در استان توزيع شده اند كه از اين طريق از تراكم نيرو كاسته شده است.

کد مطلب 2185820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها