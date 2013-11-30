مادورو قول بازرسی‌ های اقتصادی سختگیرانه‌ را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با افزایش انتقادها از رئیس جمهوری ونزوئلا به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی مردم، نیکلاس مادورو از بازرسی‌ ها و نظارت‌ های اقتصادی سختگیرانه‌ و وادار کردن شرکت ها برای کم کردن قیمت هایشان و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار و کاهش نرخ تورم خبر داد.

مادورو با اشاره به بازرسی 99 درصد از هزار و 705 شغل در ماه جاری حمایت خود را از احترام به حقوق اکثریت و آزادی اقتصادی آنها اعلام کرد.

کنگره ونزوئلا لایحه ای را تصویب کرده که بر اساس آن به نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور فرصتی یک ساله برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و مقابله با فساد داده شده است.

بر اساس این حکم رئیس جمهوری ونزوئلا می تواند به مدت یک سال لوایحی را حتی بدون رایزنی با اعضای کنگره امضا کند که این حکم با استقبال حامیان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا خارج از مجمع ملی این کشور روبرو شد.

به نوشته این رسانه غربی، هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا نیز پیش از این از چنین فرصتی برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور استفاده کرده بود، اما به نظر می رسد با مطرح شدن ادعای تقلب در انتخابات و افزایش میزان تورم از سوی هنریکه کاپریلس رقیب انتخاباتی مادورو میزان محبوبیت مادورو کاهش پیدا یافته باشد و وی به خوبی نتواند از اختیارات جدید بهره ببرد.

دیوسدادو کابلو رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت: در پی پیروزی مادورو در یک مناظره تلویزیونی و پرسش و پاسخ به سوال نمایندگان پیش بینی دادن اختیارات جدید به مادورو از سوی کنگره چندان دور از ذهن نبود.

مادورو نیز از تصمیم خود برای تصویب دو قانون از جمله محدود کردن سود مشاغل به 15 تا 30 درصد و تشکیل هیئتی جدید برای نظارت بر فروش دلار توسط دستگاه کنترل پول با هدف سر و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله با فساد در ونزوئلا خبر داد.

دولت ونزوئلا دراولین گام خواستار مسدود شدن حساب کابران توئیتر شد که نرخ غیر رسمی دلار را منتشر می‌ کنند و تاکید کرد انتشار نرخ های غیر واقعی غیرقانونی بوده و باعث افزایش گمانه‌ زنی ها و نرخ تورم و ضربه زدن به اقتصاد ونزوئلا می‌ شود.