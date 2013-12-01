تشخیص سرطان مغز ظرف 30 دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرطان مغز به یک یا دو غده سرطانی در مغز یا در ستون فقرات مرکزی اطلاق می شود، این سرطان ممکن است در هر سنی ایجاد شود اما همزمان با پیرشدن افراد امکان ابتلا به آن افزایش می یابد.

براساس اعلام موسسه سرطان آمریکا، امسال بیش از 23 هزار مورد سرطان مغز در این کشور تشخیص داده می شود و بیش از 14 هزار نفر آنها در نتیجه ابتلا به این شرایط جان خود را از دست می دهند.

روشهای تشخیصی کنونی برای این بیماری دربرگیرنده یک سری اسکن از جمله سی تی اسکن ، ام آر آی و برق نگار مغزی است. اگر پس از این اسکنها یک تومور مشکوک به نظر برسد، نمونه برداری صورت می گیرد که این امر هم نیازمند بستری شدن 2 تا 3 روزه بیمار در بیمارستان است.

محققان دانشگاه مرکز لانکاشیر در بریتانیا اظهار داشتند که تکنیک آنها می تواند تشخیص تومورهای مغزی را متحول کند و نیاز به بستری شدنهای طولانی مدت و انجام آزمایشهای تهاجمی را از بین می برد.

محققان برای رسیدن به این نتایج که در مجله Analytical and Bioanalytical Chemistry منتشر شده نمونه خون 49 بیمار مبتلا به سرطان مغز و 25 نفر بدون سرطان را بررسی کردند. آنها با ترکیب نور مادون قرمز و شاخصهای زیستی پروتئین توانستند وجود سرم گلایما (glioma serum) را که نشان دهنده وجود تومور مغزی است را تشخیص دهند.

وقتی که محققان نور مادون قرمز را مستقیم به این سرم تاباندند این نور دارای توانایی تشخیص نوسانهای ملکولی را پیدا کرد به این معنا که محققان توانستند تشخیص دهند که آیا این گلایماها سرطانی هستند یا خیر.

محققان اظهار داشتند که این آزمایش ظرف 30 دقیقه بیماری را تشخیص می دهد و می تواند نقطه عطفی در تشخیص سرطان مغز باشد.

دکتر ماتیو بیکر نویسنده این تحقیق از دانشکده پزشکی قانونی و علوم تحقیقاتی در دانشگاه لانکاشیر اظهار داشت که تحقیقات آنها ارائه کننده یک راه حل غیر تهاجمی برای تشخیص سرطان مغز در مراحل نخستین خود است.

وی یادآور شد که این تکنیک از تصمیم گیری پزشکی حمایت کرده و به پزشکان این امکان را می دهد که نتایج روند درمان بیمار خود را بهبود بخشند و از سوی دیگر استرس عاطفی بیماری را که در انتظار نتایج تحقیقات خود را است کاهش می دهد.

