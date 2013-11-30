مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور اجرایی استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم با انجام برنامه ریزی امکان پذیر است؛ افزود: یک برنامه بلند مدت و استفاده از نظرات همکاران در این برنامه ریزی از ضروریات پیشرفت است.

حسین موهبتی با اشاره به وجود نیرو های متخصص و با تجربه در سازمان تامین اجتماعی استان گفت: باید از افرادی که تخصص لازم و سوابق اجرایی و تجربه دارند در سازمان استفاده شود.

موهبتی در بحث داخلی سازمان افرادی که خدمت می‌کنند را به‌عنوان سرمایه از آنها یاد کرد وبیان داشت: باید از این سرمایه‌ها به نحو مطلوب استفاده شود و به سمتی حرکت کنید که کارمندان به عنوان شریک استراتژیک خود به کار برید.

مدیران در چارچوب اهداف دولت تدبیر و امید خدمت کنند

مشاور اجرایی استاندار خراسان جنوبی از مدیرکل جدید سازمان تامین اجتماعی استان خواست: برنامه‌ها و اهداف سازمان را در جهت چهارچوب دولت تدبیر و امید به پبش ببرد.

وی همچنین از مدیران و مسئولان اجرایی که سمتی را در سازمان به عهده می گیرند؛ خواست: دریافت وضعیت فعلی به صورت مکتوب از مدیران قبلی از اولین اقدامات آنها باشد تا بتوانند با اطلاع و دانش کافی از سازمان برنامه ریزی کنند.

موهبتی با بیان اینکه برنامه‌های هر سازمانی براساس داشتن هدف بلند و استراتژیک است؛ بیان کرد: لازمه رسیدن به هدف این است که بدانیم امروز در چه وضعیتی هستیم تا بتوانیم برای رسیدن به آینده بهتر گام برداریم.

وی از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی یاد کرد وگفت: این سازمان درآمد بالایی از کارگران دریافت می‌کند که باید در استان به طور صحیح استفاده شود.

مشاور اجرایی استاندار خراسان جنوبی سازمان تامین اجتماعی استان را دارای ظرفیت و پتانسیل بالا معرفی کرد و افزود: برای شناسایی این ظرفیت‌ها باید هدف مسئولین خدمت رسانی به مردم باشد تا با توفیق الهی این پتانسیلها از حالت بالقوه خارج شوند.

مدیرکل جدید تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه کارکنان و مدیران سازمان را از سرمایه های اصلی این مجموعه دانست و بیان داشت: در راستای تقویت نیروهای فعال در سازمان تلاش خواهد شد تا با جلب رضایت کارمندان خدمت رسانی به مردم به نحو بهتری انجام شود.

مجید درویشی تحقق برنامه‌های سازمان بر پایه یکسری اصول معرفی کرد و گفت: از توانمندی‌های سازمان با حفظ کرامت انسانی و اخلاق اسلامی برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده خواهد شد.

در این مراسم از خدمات سید علی اصغر محمودی مدیرکل قبلی و علی مطیعی سرپرست تامین اجتماعی استان تقدیر و مجید درویشی به‌عنوان مدیرکل جدید تامین اجتماعی خراسان جنوبی معرفی شد.

درویشی پیش از این مسئولیت حوزه بیمه درآمد استان، مدیریت شعبه تامین اجتماعی بیرجند را برعهده داشته است.