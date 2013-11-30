به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر شنبه در این مراسم گفت: صادرات موتور محرکه توسعه اقتصادی است و این استان برای توسعه اقتصادی باید به دنبال توسعه صادارت باشد.

دکتر سید موسی خادمی افزود: اقتصادهای توسعه یافته جهان عمدتا از نوع اقتصاد تولید صادرات محور هستند و این موصوع هم اکنون در کشور در حال اجراست.

وی به تعامل با اقتصاد جهانی اشاره کرد و بیان داشت: توسعه اقتصاد بر پایه تولید و صادرات نیازمند گزینه ها و مؤلفه هایی است که از آن جمله می توان به قیمت ارزانتر، کیفیت بالاتر و محصول بهتر برای مطرح شدن یک محصول در اقتصاد جهانی لازم است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به ظرفیتهای بالای این استان برای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: این استان برای توسعه اقتصادی نیز باید به سمت تولید صادرات محور پیش برود.

وی بر استفاده از همه ظرفیتها در این خصوص تاکید کرد و گفت: در راستا باید زیرساختهای لازم همچون صنایع تبدیلی و بسته بندی و احداث پایانه صادراتی ایجاد شود.

خادمی بیان داشت: به روزکردن تکنولوژی و به روز کردن دانش های تخصصی هم در این زمینه لازم است.

استاندار همچنین تصریح کرد: نزدیکی این استان به خلیج فارس از مزیتهای این استان در جهت توسعه صادرات استان که باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیتهای صادراتی استان بالفعل نشده اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در این مراسم گفت: این استان ظرفیت‌های بالقوه ای در زمینه تولید صادرات غیرنفتی و تجارت دارد.

داریوش دیودیده افزود: با این حال تاکنون این ظرفیتهای بالفعل و شکوفا نشده اند.

وی اقتصاد پویا را مستلزم رشد صادرات دانست و اظهار داشت: این استان جایگاه واقعی خود در زمینه صادرات را پیدا نکرده است.

دیودیده از برنامه ریزی دولت جدید برای رشد کمی و کیفی صادرات استان خبرداد و افزود: برگزاری نشستهایی با بخش خصوصی در این راستا انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه عمده محصولات صادراتی استان را پودر عصاره شیرین بیان، گریس، سیمان و دوغ عنوان کرد و گفت: این محصولات به کشورهای آلمان، عراق، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی صادر می‌شود.

وی یادآور شد: بیشترین صادرات مربوط به سیمان بوده که نسبت به سال گذشته رشدی 18 برابری داشته است.

در پایان این مراسم از صادرکنندگان موفق استان در سال گذشته و هشت ماهه اخیر سال جاری تجلیل شد.