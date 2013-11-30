نفرات برتر مسابقات قرآنی تلاوت و تنسیم خراسان جنوبی معرفی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، مسئول دارالقران تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین مسابقات قرآنی تسنیم ویژه کارکنان دستگاه های عضو شورای فرهنگی کشور در خراسان جنوبی بیان کرد: این مسابقات بصورت همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه هفتم آذرماه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

محمدرضا اشرفی با اشاره به معرفی اسامی نفرات برتر در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ پنج جزء گفت: در رشته قرائت علیرضا محمدنژاد از اداره اوقاف و امور خیریه، ترتیل علیرضا کوچی و حفظ پنج جزء ابوالفضل عبدالهی از بنیادشهید و امور ایثارگران و همچنین در حفظ دو جزء فاطمه همتی از اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به عنوان نفرات اول معرفی شدند.

وی بیان داشت: در در مسابقه تلاوت در بخش برادران بالای 16 سال نفرات اول تا سوم به ترتیب علیرضا محمد نژاد از بیرجند و محسن حسین خو از قاین و محسن بزم آرا از بیرجند معرفی شدند.

مسئول دالقرآن تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در بخش برادران زیر 16 سال نفرات اول تا سوم به ترتیب محمدرضا الله پور از بیرجند، یوسف ملایی از قاین و سید محمد جواد معصوم زاده از قاین معرفی شدند.

وی افزود: در بخش برادران حفظ کل بالای 16 ترتیب ابوالقاسم باقری از بیرجند، سید فاضل فاضلی از درمیان و محمود علیشاهی دستگرد از درمیان به نفرات اول تا سوم برگزیده شدند.

اشرفی عنوان کرد: در بخش خواهران در رشته قرائت بالای 16 سال به ترتیب رتبه های اول تا سوم فاطمه شیبانی از خوسف، راضیه سیروسی و بهناز ترابی از قاین معرفی شدند.

وی گفت: در بخش خواهران در رشته حفظ کل بالای 16 سال نیز سکینه بخشی و نسرین قاسمی از قاین و گوهر محبتی از فردوس به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب شدند.

اشرفی بیان داشت: در دومین دوره مسابقات استانی تسنیم 82 نفر و اولین دوره مسابقات تلاوت 147 نفر شرکت داشته اند.