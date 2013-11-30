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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

عراقی:

تخلیه نخاله های ساختمانی معضلی که کماکان ادامه دارد/ برخورد جدی با هرگونه بی قانونی

تخلیه نخاله های ساختمانی معضلی که کماکان ادامه دارد/ برخورد جدی با هرگونه بی قانونی

دامغان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان با بیان اینکه معضل تخلیه نخاله های ساختمانی در نقاط مختلف داخل و خارج از شهر معضلی است که با وجود هشدارهای مکرر هنوز هم وجود دارد، گفت: هرگونه تخلیه نخاله در مراکز غیر مجاز ممنوع و در صورت گزارش برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم عراقی صبح شنبه در نشست کمیته پسماند شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به اینکه دو مرکز برای تخلیه نخاله ها و زباله های ساختمانی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: هرگونه تخلیه نخاله در مراکز غیر مجاز ممنوع و برابر ماده 20 قانون مدیریت پسماند در صورت گزارش با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی ضلع جنوبی کشتارگاه و ضلع شمال غربی شهرک بوستان را اماکن موردنظر جهت تخلیه نخاله نام برد و اظهار داشت: طبق ماده 20 قانون مدیریت پسماند، وسایل حمل نخاله‌ها و زباله‌های ساختمانی در مراکز غیر مجاز، 10 هفته توقیف می‌شوند و این کار نیاز به اخذ مجوز قضایی نیز ندارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان تصریح کرد: شهرداری‌ها نقش مهمی در جلوگیری از حمل زباله های ساختمانی و ریختن آن در مراکز غیرمجاز دارند و می توانند در این حرکت همراه خوبی با اداره حفاظت محیط زیست باشند.

عراقی با اشاره به اینکه 18 شرکت در شهرستان دامغان کار حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌ها را برعهده دارند افزود: شهرداری باید نظارت خود را بر این شرکت‌ها افزایش دهد و رانندگان آن را توجیه کند.

وی همچنین بر تشدیر نظارت گشت ویژه بر نحوه تخلیه نخاله و زباله های ساختمانی در سطح شهرستان با همکاری شهرداری و دیگر دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.

برگزاری جلسه با شرکت های حمل و نقل مصالح ساختمانی، نصب بنر با هدف آگاهی و اطلاعات شهروندان، برنامه‌ریزی جهت اجرای گشت مشترک در محل‌های تخلیه نخاله های ساختمانی از سوی اعضای کمیته پسماند شهرستان و بسیج امکانات جهت جمع آوری نخاله‌های ساختمانی در مراکز غیرمجاز طی هفته گرامیداشت منابع طبیعی از مصوبات جلسه کمیته پسماند بود.

در این جلسه همچنین روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، بخشداری های مرکزی و امیرآباد ، شهرداری های دامغان، امیریه و کلاته رودبار به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در رابطه با مدیریت پسماند پرداختند.

کد مطلب 2185858

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