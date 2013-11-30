امروز نگرش خوبی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کیمیایی در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: امروز موج خوبی در راه است چرا که تغییر نگرش خوبی در وزارتخانه رخ داده است.

وی ادامه داد: آخرین فیلم سینمایی که در دست کار دارم "متروپل" است که در مرحله ساخت موسیقی قرار دارد و مونتاژ آن تمام شده که در ژانر اجتماعی در حال کار است.

کارگردان سینما و تئاتر کشور با اشاره به اینکه مهناز افشار، محمدرضا فروتن، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی و سحر دولتشاهی در این فیلم بازی کرده‌اند، افزود: این فیلم احتمالا برای نوروز 93 و یا اوایل سال جدید روی پرده خواهد آمد.

کیمیایی با یادآوری این مطلب که امید بسیاری با تغییر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سینما وجود دارد، تصریح کرد: امروز موج خوبی در راه است زیرا تغییرات خوبی در وزارتخانه روی داده است.

این کارگردان عرصه سینمای کشور با تاکید بر اینکه یک مدرسه سینمایی در شیراز راه‌اندازی کردم که اولین فیلم محصول شیراز در این مدرسه ساخته خواهد شد، گفت: هنوز برای حضور بازیگران تهرانی کسی انتخاب نشده است.

در ادامه این دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز با اشاره به ضرورت توسعه سینمای ملی برای مقابله با ساخت تولیدات ضد فرهنگی افزود: غفلت از این مهم تاثیر مخربی بر زیرساخت‌های فرهنگی و ادبی در بلندمدت خواهد گذاشت.

احمد همتی افزود: بهترین گزینه برای شکل دهی آرمانی جامعه اسلامی، سینماست به شرطی که بتوانیم از ظرفیت آن به خوبی بهره ببریم.