محموله 160 کیلوگرمی تریاک در نهاوند کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرم رویی ظهر شنبه با حضور در پلیس آگاهی نهاوند و بازدید از کشف محموله 160 کیلو گرمی مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: در طول هشت ماه گذشته کشف مواد مخدر در شهرستان نهاوند 83 درصد افزایش یافته است.

خرم رویی افزود: در 24 ساعت گذشته مامورین جان بر کف مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند یک محموله 160 کیلو گرمی و یک محموله 20 کیلو گرمی مواد مخدر را که به طرز ماهرانه و حرفه ای در سه خودرو جاسازی شده بود در یکی از روستاهای بخش مرکزی نهاوند کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات گسترده سه قاچاقچی حرفه ای و سابقه دار دستگیر شدند و سر کرده این باند نیز شناسایی شده که در روزهای آینده دستگیر می شود.

خرم رویی گفت: در هشت ماه بیش از 900 کیلو گرم مواد مخدر در شهرستان نهاوند کشف شده است.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: با برخورد قاطع و مستمر نیروی انتظامی نهاوند با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر و خرده فروشان، شهرستان نهاوند به نا امن ترین شهر استان برای قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شده است.

علی اصغر خرم روی بیان داشت: در هشت ماه گذشته 275 نفر از قاچاقچیان و افرادی که در تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان نهاوند فعالیت داشتند دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

خرم رویی افزود: امسال 62 طرح در حوزه آگاهی و آموزش مردم خصوصا جوانان و دانشجویان و دانش آموزان درباره مصرف مواد مخدر و برخورد با کسانی که در زمینه مواد مخدر در شهرستان نهاوند فعالیت دارند اجرا شده است.