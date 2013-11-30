حل معضل کمبود پزشک عمومی در نهاوند زمان می برد/ در یک ماه گذشته 12 پزشک عمومی به همدان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار بعدازظهر شنبه در جلسه حل مشکلات و کمبودهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند که در سالن شهدای فرمانداری نهاوند برگزار شد،اظهار داشت: مشکل کمبود پزشک عمومی در کل کشور مطرح است و برای حل این مشکل در شهرستان نهاوند کاری از دست من بر نمی آید مگر رایزنی و فشار به مسئولین بالاتر که این کار انجام شده است.

موسوی بهار ادامه داد: بعضی کارها و اقدامات غیر تخصصی سالهای گذشته در حوزه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند باعث شده بعضی از مشکلات امروز ظهور کند که نمونه آن ضریب اشغال 60 درصدی در بیمارستان علیمرادیان نهاوند است که باعث شده است 72 تختخواب این بیمارستان مورد استفاده مطلوب قرار نگیرد.

در حال حاضر نهاوند به حوزه بهداشت و درمان همدان بدهی دارد

وی ادامه داد: تاکنون 500 میلیون تومان از محل درآمد بیمارستان بعثت همدان به حوزه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند کمک شده است تا مقداری از مشکلات و کمبودهای بیمارستان علیمرادیان نهاوند حل شود اما در حال حاضر نهاوند به حوزه بهداشت و درمان همدان بدهی دارد.

امام جمعه شهر نهاوند نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر مردم به این نتیجه برسند که مسئولین توان ایجاد امکانات و تجهیزات لازم برای درمان و مداوای انها را در بخش سلامت و درمان ندارند، نظام و کشور زیر سئوال می رود.

حجت الاسلام عباسعلی مغبثی اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان و موضوعات آن برای مردم حیاتی و حساس است و از کمبود امکانات و کمبودها در این بخش که نارضایتی گسترده مردم را به همراه د رد احساس خطر می کنم.

مغیثی ادامه داد: بهداشت و درمانی که توان اداره و مدیریت یک بیمارستان کوچک مانند بیمارستان شهید حیدری را ندارد چگونه می خواهد بیمارستان در دست ساخت 160 تختخوابی نهاوند را مدیریت و اداره نماید.

وی افزود: شهرستان نهاوند در حوزه بهداشت و درمان و ارائه خدمات با مشکلات و کمبودهای مهمی روبرو است که باعث نگرانی و دغدغه مردم شده است و انتظار این است که مسئولین شهرستان و استان نسبت به رفع این مشکلات اقدامات اساسی انجام دهند.

فرماندار نهاوند نیز با تأئید مشکلات و کمبودهای بهداشت و درمان شهرستان نهاوند از جمله کمبود پزشک عمومی و امکانات پزشکی گفت: در یک ماه گذشته 12 پزشک عمومی به استان همدان اضافه شد که از این تعداد چهار نفر به شهرستان نهاوند آمدند.

در بخش خزل و شهر فیروزان با کمبود پزشک عمومی روبرو هستیم

مجتبی مولوی افزود: در بخش خزل و شهر فیروزان که دارای جمعیت بیش از 30 هزار نفر است با کمبود پزشک عمومی روبرو هستیم که با فوت یکی از پزشکان این منطقه این مشکل حادتر شده است.

مولوی با اشاره به اینکه با رایزنی و مکاتبه با مسئولین استان همدان مقرر شد کمبود پزشک عمومی در بخش خزل و شهر فیروزان برطرف شود، افزود: درمانگاه فعلی شهر بروزل بعلت فرسودگی و قدیمی بودن ساختمان تخریب و ساختمان جدیدی به جای آن احداث می شود.

وی اظهار داشت: با جذب دانشجو رشته پرستاری دانشکده پیرا پزشکی نهاوند می توان بخشی از کمبود نیروی انسانی و پرستاری حوزه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند را برطرف کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند نیز در سخنانی گفت: کمبود پزشک عمومی و کمبود اعتبار و محدودیت شدید مالی مهمترین معضلات حوزه بهداشت و درمان نهاوند است.

عباس سلگی گفت: در بخش شهرستان نهاوند با کمبود 8 پزشک عمومی و در بیمارستانهای نهاوند با کمبود پنج پزشک عمومی روبرو هستیم که باعث شده در ارائه خدمات به مردم با مشکل روبرو شویم.

سلگی اظهار داشت: در حالی که بیمارستان علیمرادیان نهاوند در چارت سازمانی دارای 128 تختخواب فعال است اما عملا در این بیمارستان 186 تختواب فعال است.

وی ادامه داد: پیگیری سهم واقف از دیگر مشکلات بیمارستان علیمرادیان نهاوند است که در دیداری با وزیر بهداشت و درمان مجوز تشکیل جلسه با حضور واقف اخذ شده است که با تشکیل این جلسه و تخصیص سهم واقف قسمتی از مشکلات بیمارستان مربوطه بر طرف می شود.