انجمن "حافظ خوانی" همدان یکساله شد/ برای پیشبرد کار تکلیف شب هم می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به شاعران، نویسندگان و بخصوص پیشکسوتان استان همدان با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود ادبی کشور امر بسیار مهمی بوده که علاوه بر اینکه می تواند در احیا و شناسائی بیشتر بزرگان و شاعران گرانمایه این مرز و بوم نقش مهمی داشته باشد در انجام امور فرهنگی و ادبی امروز نیز بسیار تاثیرگذار بوده و در روند رشد و ارتقاء فرهنگ و هنر منطقه و استان نقشی قابل توجه را ایفا می کند.

در همین راستا یکی از فعالیت های مهم فرهنگی سال گذشته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را می توان تاسیس انجمن حافظ خوانی همدان که فعالیت خود را از 9 آذر ماه سال 1391 در مجتمع فرهنگی و سینمائی شهید آوینی همدان آغاز کرده دانست که تاکنون با توجه به استقبال چشمگیر حافظ دوستان همدانی توانسته جایگاه مناسبی را در بین دوستداران شعر و ادب فارسی این دیار پیدا کند و به گفته مسئولان این انجمن، بر آن است تا با ساختاری جدید و توانمند گام های بلندی در زمینه اهداف فرهنگی بردارد بطوری که جلسات آن معمولا مبتنی بر حافظ خوانی و شرح و تفسیر اشعار وی است.

موسس انجمن حافظ خوانی در گفتگو با مهر هدف از تاسیس این انجمن را تشکیل انجمنی تخصصی و سطح بالاتری از سایر انجمن های شهر دانست و گفت: مدت‌ها بود که در بین اهالی فرهنگ و ادب همدان جای خالی انجمنی ویژه و تخصصی با محوریت حضرت لسان‌الغیب، خواجه حافظ شیرازی احساس می شد تا اینکه در تابستان سال 1391 معاونت فرهنگی اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان این انگیزه را در جمعی از دوستداران لسان الغیب بر انگیخت تا نسبت به تأسیس چنین انجمنی اقدام کنند.

محمود کلافچی ادامه داد: با پیگیری های بعمل آمده در اوایل مهرماه سال گذشته هیئت مؤسس انتخاب و آنان نیز تصمیم گرفتند انجمنی را با نام «حافظ خوانی» تأسیس و روزهای پنجشنبه‌ هر هفته در محل فرهنگسرای شهید آوینی دایر کنند.

وی ادامه داد: سپس در اوایل آذرماه بود که از فرهنگ دوستان و علاقه‌مندان به حضرت حافظ، برای افتتاح انجمن «حافظ خوانی» دعوت به عمل آمد و در مراسمی با شرکت مسئولان فرهنگی و هنری، جمع کثیری از علاقه‌مندان و ادیبان، این انجمن به صورت رسمی افتتاح و کار خود را آغاز کرد و در روزهای پایانی دی ماه 91 نیز اعضای 6 نفره هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند.

محمد کلافچی ادامه داد: با مشورت و تبادل نظراتی که با اهالی فن داشتیم به این نتیجه رسیدیم که از بدو تاسیس انجمن، حافظ محور اصلی قرار گرفته و هیچ موضوع دیگری غیر از حافظ در جلسات آن مطرح نشود تا از این طریق بتواند بعنوان موضوع جدیدی مورد توجه قرار گیرد و از طرفی برنامه های این انجمن به مدت دو ساعت در هر هفته ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: هر هفته یکی از کلید واژه های دیوان حضرت حافظ برای بررسی و پژوهش و تحقیق به وسیله‌ یکی از حضار مطرح می‌شود و دوستان یک هفته فرصت دارند تا درباره آن کلید واژه تحقیق کنند و در جلسه‌ بعد یافته های خود را برای شرکت کنندگان بخوانند و یک نسخه نیز برای آرشیو در اختیار هیئت مدیره قرار دهند که تاکنون 12 مورد از این کلید واژه ها مورد تحقیق و پزوهش قرار گرفته است .

این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش که سابقه تالیف کتاب کارنامه انجمن بوعلی همدان را نیز دارد دلیل موفقیت انجمن حافظ خوانی را با میانگین حدود 70 نفر شرکت کننده هفتگی، جدید بودن این ایده برشمرد و افزود : شرح و تفسیری که از حافظ در این انجمن می شود در همدان بدون سابقه است حتی در زمان اردشیر بهمنی که معروف به حافظ شناس بوده نیز چنین اتفاقی نیافتاده است بخصوص که تکلیف شب هم می دهیم که باعث فعالیت یشتر علاقمندان نیز می شود.

کلافچی ضمن تشکر از همه مسئولان و حافظ دوستانی که دریکسال گذشته با این انجمن همکاری و مساعدت داشته اند، گفت: در یک سال گذشته بیش از 12 مورد از کلید واژه هایمورد تحلیل قرار گرفته شود.

آنچه مسلم است انجمن حافظ خوانی نسبت به سابقه و قدمت نه چندان آن، افزایشی و رویشی بوده که شاید دلیل اصلی آن گذشته از محبوبیت حضرت لسان الغیب در بین ادب دوستان ، فعالیت کلی انجمن ، اهداف صادقانه و خالصانه اعضای آن باشد که درخور ستایش است، بنابراین این انجمن می کوشد حافظ پژوهی را به عنوان محور اصلی کار خود قرار دهد و اعضا را وادارد تا با مطالعه و تحقیق در بحث های تخصصی انجمن همکاری داشته باشند بطوریکه موضوعات و کلید واژه ها یک جلسه قبل به اعضا اعلام شده و آنان فرصت دارند تا با تحقیق در منابع موجود برای جلسه بعد مطالبی را بازگو نمایند که گفته می شود سعی بر آن است همه این پژوهش ها جمع آوری و آرشیو شده تا در غالب گاهنامه و یا بولتن به دست محبان خود رسیده و در پایان نیز برای وارثان آینده انجمن هدیه ای به یادگار باقی بماند .

به هر روی آنچه در این بین مهم به نظر می رسد آن است که اگر بخواهیم فرهنگ و هویت ناب خود را نگه داشته و نسل امروز و آتی خود را در برابر فرهنگ های بیگانه بیمه کنیم، چاره ای جز پشتیبانی به معنای واقعی از حرکت های فکری صاحبان اندیشه نداریم .

به امید آن که کشتی فرهنگ ناب این مرز و بوم بر بلندای امواج دریایی طوفان زده به سلامت در لنگرگاه مهر و خرد و بر کرانه حق جویی و انسانیت کناره بگیرد . . .

و به گفته خواجه حافظ:

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم