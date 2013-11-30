به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر حیدری افزود: از جمله نقاط ضعف شاعران آیینی زنجان، عدم مطالعه کافی در زمینه حادثه کربلا است.



وی با بیان اینکه بحث عاشورا و کربلا دریای بیکرانی است که هر شاعر به اندازه آشنایی که با امام حسین(ع) و سایر یاران ایشان دارد می‎تواند از طریق شعر به بیان حقایق عاشورا بپردازد افزود: در واقع اشعار شاعران آیینی نسبت به شناختی که از امام حسین(ع) دارند با همدیگر متفاوت است.

مسوول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری زنجان به ظرفیت زنجان در زمینه اشعار آیینی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شهر زنجان به ‌عنوان پایتخت شور و شعور حسینی معرفی شده است آمار شعرای جوان این استان در زمینه شعر آیینی رشد قابل توجهی داشته است.



حیدری برگزاری شب شعرهای آیینی را از جمله اقدامات مفید در راستای رشد و ارتقای شاعران جوان در این عرصه برشمرد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با فعالیت شاعران آیینی جوان و اقدامات متولیان فرهنگی استان، زنجان بتواند عنوان پایتخت شعر آیینی کشور را نیز کسب کند.

توزیع بيش از پنج هزار فقره سبد غذايي در بين کودکان زير شش سال

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد زنجان با بیان اینکه بيش از پنج هزار فقره سبد غذايي در بين کودکان زير شش سال توزیع می شود گفت: با اجراي طرح پيشگيري از سوء‌تغذيه کاهش نابرابري و توسعه اجتماعي از سوي اين نهاد فراهم مي‌شود.

حسنی تاکید کرد: موضوع سوءتغذيه در بين خانواده‌هاي فقير و بي‌سواد و داراي محدوديت‌هاي بهره‌مندي از امکانات رفاهي بيشتر بوده و منجر به کاهش توانمندي‌هاي اين افراد شده و در نهايت توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور را به مخاطره مي‌اندازد.



حسنی در ادامه با بيان اينکه در راستاي احصاي ماده 4 آيين‌نامه کسب ايمني رفاه اجتماعي با رويکرد حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير از سال 84، برنامه حمايت تغذيه‌اي گروه‌هاي آسيب‌پذير توسط کميته امداد و با مشارکت وزارت بهداشت و رفاه و تامين‌اجتماعي در کل کشور به اجرا گذاشته شده است افزود: با برآورد صورت گرفته در سال‌جاري 953 کودک مشمول طرح پيشگيري از سوءتغذيه کودکان زير شش سال هستند.



وی افزود : از مجموع کودکان زنجاني که مشمول طرح پيشگيري از سوءتغذيه هستند، 584 نفر معادل 61 درصد در روستاها سکونت داشته و 849 نفر برابر 87 درصد است که شامل کودکان غير تحت حمايت اين نهاد است.

