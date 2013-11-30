هوای تهران تا پایان هفته سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزکار در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص وضعیت آلودگی هوای کشور در این هفته اظهارداشت: برای هفته آینده خوشبختانه هوای خوبی را در وضعیت سالم پیش بینی می کنیم.

وی افزود: البته در روز دوشنبه شرایط جوی، مناسب برای انباشت آلاینده ها است اما انتظار داریم این آلودگی در حل اضطرار نباشد. رئیس سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: بنابراین تا پایان هفته هوای سالم را در شهر تهران داریم اما این به آن معنی نیست که این هوا پاک است بلکه فقط در حد هوای سالم به شمار می رود.

پرهیزکار با بیان اینکه چند سال پیش سازمان هواشناسی تنها مربوط به بخش هوانوردی بود اما با توسعه دانش هواشناسی به تدریج خدمات رسانی به دیگر بخش ها هم افزایش یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نیاز کاربران به اطلاعات هواشناسی رو به افزایش است اظهار داشت: در گذشته بحث هواشناسی در رسانه ها و میان مردم پیش پا افتاده بود اما در حال حاضر توجه زیادی به این موضوع می شود.

وی با اشاره به اینکه محور توسعه بخش هواشناسی، پژوهش و آموزش است افزود: البته بخشی از توسعه تضعیف شده است اما در برنامه داریم که این دو موضوع را در یک دوره بلند مدت اجرایی کنیم.