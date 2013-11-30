آمریکا از کرزای عذرخواهی کرد/ پیوستن 14 عضو طالبان به پروسه صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال جوزف دانفورد فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان ضمن عذرخواهی از حامد کرزای به خاطر کشته شدن یک کودک در حمله پهپاد ایالات متحده به ولایت هلمند از آغاز تحقیقات در این باره خبر داد.

خبر دیگر اینکه امروز شنبه 14 عضو طالبان سلاح های خود را در ولایت بغلان در شمال افغانستان زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند.

از سال گذشته تاکنون بیش از چهار هزار عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

همچنین در جریان حمله نیروهای امنیتی افغانی به پناهگاه طالبان در مرکز ولایت وردک چهار شبه نظامی کشته، سه نفر زخمی و پنج فرد دیگر بازداشت شدند.