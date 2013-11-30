مادر شهیدان قبادی به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سیاره محرمی نمین مادر شهیدان بهروز، محمد و ناصر قبادی نمین پس از تحمل درد و رنج بیماری به لقاءالله پیوست.

مرحومه محرمی در هشت سال دفاع مقدس با اعزام فرزندان خود به جبهه ها هیچگاه مخالفت نکرد و همواره مانند کوه در فقدان فرزندان خود به حضرت زینب(س) اقتدا کرده و به عنوان نماد ایثار در ورامین شناخته شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این مادر مقاوم و صبور فردا از ساعت 2 بعد از ظهر از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان اسماعیلی تشییع خواهد شد.

نماز این مادر شهید نیز در میدان امام حسین(ع) و به امامت آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اقامه خواهد شد و پس از آن مرحومه محرمی در کنار همسر باوفایش در گلزار شهدای حسین رضا آرام خواهد گرفت.

گفتنی است که چندی پیش حاج جبرییل قبادی نمین پدر شهیدان قبادی نیز به رحمت ایزدی پیوست و با تشییع باشکوه مردم متدین وانقلابی ورامین در گلزار شهدای حسین رضا آرام گرفت.

دکتر حسن روحانی در پیامی برای درگذشت پدر این شهیدان تأکید کرده بود: تقدیم سه فرزند برومند در راه اسلام و انقلاب، از خود گذشتگی و صبری عظیم را می‌طلبد که فقط انسانهای ایثارگر و از خود گذشته از عهده آن برمی‌آیند.

در وصیتنامه شهید قبادی نمین آمده است:

چون بر هر مسلمان واجب است که وصیت نامه بنویسد ما هم این تکلیف را انجام می‌دهیم. خدا می‌داند که هنوز در حدی نرسیده‌ام که کسی را نصیحت کنم و هنوز ساخته نشده‌ام و از خدا می‌خواهم که منِ رو سیاه را ببخشد همچون حر که او را در آخرین لحظات بخشید مرا هم ببخشد.

در حالی این وصیت نامه را می‌نویسم که خود را لایق شهادت نمی‌بینم و اگر خدا خواست و این بنده حقیر را به این درجه رساند، بدانید این راه را آگاهانه انتخاب کرده ام و این راه امام حسین علیه السلام و راه امام امت است.

مردم بدانید این خون شهدا بود که اسلام را زنده کرد و به یاد داشته باشید که چه بودیم و چه شدیم، آیا فکر کردید که این کارها را که کرده ، شماها چه مسئولیتی دارید. خدا می‌داند این برادرها با چه عشقی به جبهه‌ها آمده اند و از جان و زن و فرزند گذشته اند و می خواهند راه حسین علیه السلام را ادامه دهند.

لحظه‌ای در زندگی از انقلاب دوری نکنید که از خدا دور شده‌اید و سعی کنید گوش به فرمان امام باشید و اگر گوش کردید مطیع فرمان رسول الله بوده‌اید و همانطور از یاران امام و روحانیت مبارز حمایت کنید که این روحانیت بود که شما مردم را از جهل و نادانی نجات داد. عزیزان حزب الله سختیها را به جان بخرید که در آن دنیا راحت هستید بدانیداکنون که همه زنده اید، چه بهتر که در این راه باشید.