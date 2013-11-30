به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر شنبه در دیدار معاون صدای رسانه ملی و مدیران رادیو معارف، كار صدا و سیما را بسیار مهم، حساس و دشوار دانست و گفت: از آنجا كه كار در رسانه ملی با افكار و فرهنگ عامه مردم گره خورده، لذا از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخودار است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سطح علمی برنامه‌ها، افزود: مردم انتظار دارند برنامه‌ای از رسانه ملی پخش می‌شود از كیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد، لذا جا دارد در این زمینه از آرا و نظرات مراجع معظم تقلید و علما استفاده شود و مراجع و علما نیز آمادگی همكاری را در این زمینه دارند؛ البته اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته است.

استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به این كه یكی از وظایف رسانه ملی ترویج و تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) است، تأکید کرد: در این راستا، باید با بهره‌گیری از كتاب‌های جامع صحیفه نور، مجموعه ۵۰ جلدی دفتر تبیان و وصیت‌نامه حضرت امام(ره) و سخنان مراجع عظام تقلید، اندیشه‌های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی را انعكاس داد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله نوری همودانی در پایان با اشاره به تلاش رسانه ملی در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، ابراز داشت: تاكنون اقدامات خوب و تاثیرگذاری انجام شده است كه جای قدردانی دارد.