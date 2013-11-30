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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

دینی:

130 میلیون ریال در قالب طرح مودت در بهشهر جمع آوري شد

130 میلیون ریال در قالب طرح مودت در بهشهر جمع آوري شد

 بهشهر- خبرگزاری مهر: رئيس اوقاف و امور خيريه بهشهر و گلوگاه گفت: 130 میلیون ریال در قالب طرح مودت بقاع در بهشهر جمع آوري شد.

محمد باقر ديني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح مودت در بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستان بهشهر 130 ميليون ريال از سوی واقفان جمع‌آوری شد.
 
وي اظهار داشت: یکی از اقداماتی که به منظور بازسازی امامزادگان توسط اوقاف اجرایی می‌شود، طرح مودت است.
 
رئیس اداره اوقاف شهرستان بهشهر و گلوگاه با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای طرح مودت عمران و آبادانی بقاع متبرکه و امامزادگان است افزود: بقعه محوری و تقویت نقش مشارکت‌های مردمی در عمران مساجد و بقاع متبرکه از دیگر اهداف اجرای طرح مودت است.
 
ديني همچنين خاطر نشان كرد: بیش از 5 هزار رقبه و  تعداد یک‌هزار و 50 موقوفات متصرفی در شهرستان بهشهر و گلوگاه در پوشش اداره اوقاف دارند.
 
وي ادامه داد: در دهه اول ماه محرم 2ميليارد و 500 ميليون ريال  از محل موقوفات در مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع) هزینه شد.
کد مطلب 2185880

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