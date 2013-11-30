130 میلیون ریال در قالب طرح مودت در بهشهر جمع آوري شد

محمد باقر ديني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح مودت در بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستان بهشهر 130 ميليون ريال از سوی واقفان جمع‌آوری شد.

وي اظهار داشت: یکی از اقداماتی که به منظور بازسازی امامزادگان توسط اوقاف اجرایی می‌شود، طرح مودت است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان بهشهر و گلوگاه با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای طرح مودت عمران و آبادانی بقاع متبرکه و امامزادگان است افزود: بقعه محوری و تقویت نقش مشارکت‌های مردمی در عمران مساجد و بقاع متبرکه از دیگر اهداف اجرای طرح مودت است.

ديني همچنين خاطر نشان كرد: بیش از 5 هزار رقبه و تعداد یک‌هزار و 50 موقوفات متصرفی در شهرستان بهشهر و گلوگاه در پوشش اداره اوقاف دارند.

وي ادامه داد: در دهه اول ماه محرم 2ميليارد و 500 ميليون ريال از محل موقوفات در مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع) هزینه شد.