گامهای جدی برای حل بحران سوریه باید برداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف تاکید کرد: جامعه بین المللی و سازمانهای بشردوستانه وابسته به سازمان ملل باید گامهای لازم را برای کاستن از بحران سوریه بردارند.

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: امیدواریم بازیگران خارجی اقدامی مشابه روسیه با نظام سوریه انجام دهند و به گروههای مسلح در سوریه فشار وارد کنند.

وی با اشاره به برنامه هسته ای ایران گفت: توافقی که در ژنو درباره موضوع هسته ای ایران به دست آمد بر اساس توافقات قدیمی بود و ما از گذشته بر ضرورت تهیه برنامه سیاسی که چشم اندازی را در پیش رو ایران روشن کند تاکید کرده ایم.