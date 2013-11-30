برخی ضوابط تحمیلی و غیرکارشناسانه موجب رکود صادرات غیرنفتی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عین‌الله محمدخانی‌ غیاثوند بعدازظهر شنبه در همایش تجلیل از صادر‌کنندگان برتر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: برخی دستورالعمل‌های دست و پاگیر در صدور کارت‌های صادراتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مرور زمان لغو می‌شوند.

وی ازحذف مالیات برای صادرکنندگان و صنعتگران خبرداد و اظهار داشت: این مسئله یکی از استراتژی‌های اساسی در این راستا خواهد بود.

غیاثوند با اشاره به تحریم‌ها علیه کشور طی سال‌های اخیر بیان کرد: با وجود شرایط سخت تحریم‌ها صادرکنندگان توانستند تحریم‌ها را دور بزنند و 80 درصد مایحتاج کشور را تامین کنند.

غیاثوند با بیان این‌که در سال‌های گذشته سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شد، گفت: در سال گذشته 80 درصد مایحتاج کشور از طریق صادرات غیرنفتی محقق شد.

وی بیان کرد: صادرکنندگان کشور تحریم‌ها را دور زدند و همت مضاعفی در توسعه و رونق صادرات در کشور به خرج دادند.

این مسئول با اشاره به تعادل در بازار ارز، این مسئله را زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد و افزود: ایجاد مشوق‌های لازم و افزایش میزان تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات از طریق بانک توسعه صادرات از دیگر تدابیر و اقدامات مثبت دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است.

وی توسعه حمل و نقل ریلی را از دیگر برنامه‌های در دستور کار عنوان کرد و گفت: در پی توافق هسته‌ای پوشش بیمه‌ای برای کشتی‌ها و صنعت حمل و نقل ریلی برقرار می‌شود.