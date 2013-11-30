به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد در نشستی خبری با اشاره به اینکه ایرلاین ها بدهی خود را به شرکت فرودگاههای کشور پرداخت نمی کنند گفت: تنها ایرلاین خوش حساب در این زمینه فقط ایران ایر است اما مابقی ایرلاین ها تاکنون اقدامی برای رفع بدهی خود انجام نداده اند.

وی در خصوص آمار پروازها اظهار داشت: در 8 ماهه امسال پروازهای داخلی به رقم 110 هزار و 516 رسید که کاهش 1.9 درصدی را نشان می دهد همچنین پروازهای عبوری با رشد 8.2 رورو بوده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور مجموع پروازها در 8 ماهه امسال را با نوسان 1.8 درصدی اعلام کرد و گفت: روزانه 450 تا 500 پرواز داخلی در کشور انجام می شود و 60 تا 80 هزار مسافر توسط آنها جابجا می شوند.

رسولی نژاد با بیان اینکه فاز یک فرودگاه امام خمینی به اتمام رسیده است و فاز 2 به زودی آغاز می شود گفت: پروژه های بزرگی در فرودگاه امام در حال انجام است که برخی از آنها تا دهه فجر به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه 450 میلیارد تومان پروژه در سایر فرودگاهها داریم گفت: 150 میلیارد تومان پروژه را به زودی مورد بهره برداری قرار می دهیم. مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به عملیات حج تمتع در سال 92 اظهار داشت: امسال عملیات رفت و برگشت با میانگین تاخیر کمتری انجام شد وامیدواریم با توجه به توافقات انجام شده در سالهای بعد وضعیت بهتری داشته باشیم.

رسولی نژاد در خصوص توقف عملیات عمرانی در فرودگاه امام خمینی گفت: حدود یک ماه پیش وزیر بازدید 10 ساعته ای را از مجموعه فرودگاه امام خمینی داشت و به دلیل پیشنهاداتی که ارائه کرد تغییراتی در نقشه ساخت فرودگاه داشتیم که قدری پروژه را کند کرده است ضمن آنکه کمبود اعتبارات برای این بخش نیز داریم.