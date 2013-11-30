عیادت مدیران عامل مؤسسه انتشارات امیرکبیر و خبرگزاری مهر از مترجم "ریشه ها"

به گزارش خبرنگار مهر، متعاقب پیگیری حجت الاسلام مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیران عامل مؤسسه امیرکبیر و خبرگزاری مهر از علیرضا فرهمند مترجم رمان "ریشه ها" عیادت و در جریان بیماری ایشان و روند درمانی آن قرار گرفتند.

علیرضا فرهمند مترجم رمان "ریشه ها" اثر "آلکس هیلی" است که به علت بیماری سرطان ریه چندی است که در بستر بیماری به سر می برد.

این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و علیرضا فرهمند توضیحاتی درباره بیماری خود و روند درمانی آن بیان کرد.

"برازش" رفع نگرانی های اهل قلم و توجه به مسائل بیمه و درمان آنها را جزو وظیفه دستگاههای فرهنگی از جمله مؤسسه انتشارات امیرکبیر دانست.

در ادامه این دیدار مدیر عامل خبرگزاری مهر در پاسخ به پرسش آقای فرهمند توضیحاتی درباره خبرگزاری مهر و فعالیتهای آن ارائه داد و برای ایشان آرزوی سلامتی کرد.

همچنین در پاسخ به آقای فرهمند، علی رضا برازش مدیرعامل مؤسسه امیرکبیر توضیحاتی در مورد فعالیتهای انتشارت امیرکبیر به اختصار بیان کرد و سه جلد کتاب با عناوین "همه را دوست بداریم"، "عاشق شو" و "عاشق تو" را به آقای فرهمند اهداء کرد.

به گزارش مهر، رمان "ریشه ها" عنوان رمانی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با فرماندهان بسیج سراسر کشور به آن اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیرا در این دیدار در بخشی از بیاناتشان به شاخصه‌های استعمار و استكبار پرداختند. ایشان یكی از این شاخصه‌ها را این‌گونه معرفی نمودند: «يكى از شاخص‌هاى ديگر استعمار و استكبار اين است كه جنايت را نسبت به ملت‌ها و نسبت به آحاد بشر مجاز می‌‌شمرند و اهميت نمی‌‌دهند. اين يكى از بلاياى بزرگ استكبار در دوران جديد است.» بعد یك مثال روشن و مصداق معین هم بیان كردند كه برخورد مستكبرین با بومیان آمریكا بود و برای دومین‌بار در سه ماه اخیر از یك كتاب خارجی اسم بردند و خواندن آنرا مغتنم دانستند: رمان «ریشه‌ها» نوشته‌ آلكس هیلی.