انسیه شاهحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلمنامه "به کودکان شلیک نکنید" که در حال نوشتن آن است، گفت: تحقیق روی این فیلمنامه وقت زیادی از من گرفت و حالا من متریالهایی بدست آورده و با افرادی دیدارهایی داشتهام که به دلیل حساسیت موضوع نمیتوانم از آنها سخن بگویم.
وی ادامه داد: در حال حاضر قصه و ماجرای این فیلمنامه مشخص است و مشغول نوشتن بعضی از سکانس های آن هستم تا بعد از این دوباره آن را بازنویسی کرده و کار را به شکلی جزیی پیش ببرم.
وی همچنین درباره فیلم "زیباتر از زندگی" که اواخر این ماه اکران می شود و بازخوردهایی که نسبت به فیلم های دفاع مقدسی وجود دارد، بیان کرد: انگیزه من آنقدر قوی است که فکر می کنم تا نفس دارم باید درباره این آدمها کار کنم چون من این فضاها را دیدهام و وظیفه ام این است که آنچه را دیده ام نشان دهم.
کارگردان فیلم "شب بخیر فرمانده" با اشاره به دافعهای که درباره برخی از فیلمهای دفاع مقدسی وجود دارد، اظهار کرد: من به کسانیکه این دافعه را دارند حق می دهم چون بعضی با ساخت فیلمهای مسموم و ضعیف و خوراندن غذاهای آلوده به مردم این فضا را فراهم کرده اند. با این حال من فکر میکنم وقتی مخاطب تیزر فیلم "زیباتر از زندگی" را ببیند احساس می کند که این فیلم حرف نویی دارد.
نویسنده و کارگردان "پنالتی" و "غروب شد بیا" یکی از دلایل این دافعه را سفید و مطلق نشان دادن شهدا دانست و بیان کرد: شهدا آدمهایی چند وجهی هستند و من هم در "زیباتر از زندگی" به همه این وجوه پرداختهام. من خواستم بگویم که پای این آدم ها روی زمین است اگرچه عملکردشان آسمانی بود و آسمانی شدند اما از آسمان نیامدهاند.
وی در پایان با اشاره به یکی از دیالوگ های شهید حسین علم الهدی در فیلم "زیباتر از زندگی" خاطرنشان کرد: وقتی دوست این شهید از او می پرسد که زندگی را چقدر دوست دارد؟ او جواب می دهد من عاشق زندگی ام. بنابراین اینها آدم هایی هستند که عاشق زندگی هستند، به همسر خود عشق می ورزند، از زیبایی های دنیا لذت می برند و دوست دارند چای بنوشند اما این علاقه ها باعث ذلتشان نمی شود و به این دنیا دل نمی بندند.
فیلم "زیباتر از زندگی" به نویسندگی و کارگردانی انسیه شاه حسینی و تهیهکنندگی سعید سیدزاده در سال 89 ساخته شد و توانست در بخش جلوههای ویژه میدانی سیمرغ سی و یکمین جشنواره فیلم فجر و همچنین جایزه ملی را از آن خود کند. در این فیلم حامد کمیلی و محمود پاک نیت بازی می کنند و قرار است تا پایان آذر ماه اکران شود.
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