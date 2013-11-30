خبرنگاران همدانی مظلوم واقع شده اند/ قبول دارم عده ای یک شبه ثروتمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق که در دوران دولت دهم و استانداری کرم رضا پیریایی ابتدا به سمت فرمانداری شهرستان کبودآهنگ در مد و سپس به علت عملکرد خوب خود به جای معاون سیاسی امنیتی سابق استانداری همدان، علی اکبر فامیل کریمی از مرداد 1389 بر مسند فرمانداری همدان نشست، با فرا رسیدن موسوم تغییر در استان زمزمه های تغییر وی نیزبه گوش می رسد.

وی در معدود نشست خبری خود که ظهر شنبه در محل این فرمانداری تشکیل شد به ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه فرمانداری در این مدت پرداخت و خود را سرباز ولایت نامید.

وی در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از پروژه هادر ابتدای ورودم به فرمانداری همدان از دولت هفتم وهشتم شروع شده بود و تا دولت نهم ودهم نیز ادامه یافت از تکمیل برخی پروژه ها نیمه کاره چون بیمارستان بعثت، مجموعه شهیدآوینی، کتابخانه مرکزی، موزه دفاع مقدس، افزایش ارتفاع سد اکباتان و پل مشهور فرهنگیان در این مدت نام برد، اذعان داشت: برخی پروژه ها نیز هم اکنون آماده بهره برداری است که از جمله آنها می توان به ساختمان معاونت غذا ودارو، مجتمع پتروشیمی هگمتانه با 95 درصد پیشرفت فیزیکی، مجموعه آنفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی،تالار معروف قرآن با هزینه 15 میلیارد تومانی و پیشرفت فیزیکی 95 درصدی، کنار گذرهای شرقی وغربی و موزه منطقه ای همدان نام برد که همگی آماده بهره برداری در دولت یازدهم است.

به اندازه چند سال حرف برای گفتن دارم

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اینکه به اندازه چند سال حرف برای گفتن دارم، افزود: کار بزرگ آدم های بزرگ می طلبد و ایراد گرفتن کار ساده است،قطعا اگر مجموعه 25 هزار واحد مسکونی مهر را بسازی اشکالاتی در آن وجود دارد و در این طرح افراد با کمتر 20 میلیون تومان صاحب خانه شدند.

وی با ارائه گزارشی از روند ساخت مسکن مهر در سالهای اخیر به طرح توانمند سازی حاشیه شهر همدان که به عنوان پایلوت در کشور مطرح است، اشاره و بیان داشت: کاری انجام نداده ایم و این خدمات نظام به مردم است، فرماندار رقمی نیست و مردم حق زیادی برگردن مسئولان دارند چرا که آنان بودند که حماسه 9 دی را خلق کردند و وظیفه مسئولان خدمت رسانی بی منت به مردم است.

فرماندار شهرستان همدان با تاکید براینکه استاندار جدید همدان فرد پیگیری است، بیان داشت: خبرنگاران به ظاهر در حاشیه جلسات نشسته اند اما در واقع در بطن آن قرار دارند چرا که می توانند نحوه مدیریت افراد را به خوبی تحلیل کرده و به مدیران توصیه می کنم اگر می خواهند از افراد کار بلدی استفاده کنند بهترین گزینه خبرنگاران هستند.

اما یکی از سئوالات خبرنگارن در خصوص نحوه ساماندهی گلزار شهدا و المان شهدای دشت میشان بود که قهرمانی با سمبل خواندن گلراز شهدای شهر همدان که هم اکنون بسیاری حتی میهمانان نیز برای زیارت آن میروند، افزود: شهید متعلق به قشر خاصی نیست اما به نظرم خودم المان دشت میشان نیاز به بازبینی داشت.

از مسکن مهر قاطعانه دفاع می کنم

در ادامه این جلسه یکی از سرپرستان نشریات با نقد سخنان فرماندار همدان در خصوص مدینه فاضله جلوه دادن مناطق توانمندی سازی شده حاشیه شهر، ساماندهی این مناطق را به شهرداران در دهه های 60 نسبت داد که فرماندار همدان در پاسخ به وی با اشاره به وجود آمار مشخص و دفاع از عملکردش در این بخش بیان داشت: در برخی از مناطق حاشیه شهر همدان مردم تا زانو در گل فرو میرفتند و شاهد دزدی برق و آب بودیم ویکی از مسئولان عنوان می کرد وقتی آب منطقه دیزج را در مقطعی قطع کردیم بیش از 250 مورد تلفن در خصوص قطعی آب داشتیم در حالی که در آن منطقه تنها 15 انشعاب آب واگذار شده بود و از مسکن مهر قاطعانه دفاع می کنم چرا که هیچ یک از صاحب خانه های این منازل در رویا نیز تصور نمی کردند بتوانند با 20 میلیون تومان صاحب منزل شوند، هیچ فردی به اندازه من به مشکلات مسکن مهر واقف نیست من فردا می خواهم در این شهر به زندگی خود ادامه دهم وچشم در چشم همشهریانم داشته باشم و افزایش قیمت مسکن یک رویدار کشوری است و مسکن مهر نه تنها در افزایش قیمت مسکن تاثیری ندارد بلکه در برخی مناطق بر قیمت ها نیز اثر گذار بوده است.

قهرمانی اذعان داشت: خدمت رسانی به مردم همدان در دولت های مختلف پس از انقلاب انجام شده که در برخی سرعت وجود داشته و برخی نیز کند بودند.

خبرنگاران همدانی مظلوم واقع شده ا ند

وی با تاکید براینکه خبرنگاران رکن چهارم دموکراسی اند، ادامه داد: خبرنگاران همدانی مظلوم واقع شده اند در حالی که در همه امور خبره هستند و در طول این مدت تاکنون محدودیتی برای حضور خبرنگاران در این نهاد ایجاد نشده است.

فرماندار همدان در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در 100 روز اخیر، اذعان داشت: در این مدت شاهد تثبیت قیمت ها در همدان بودیم و استاندار جدید همدان نیز در این مدت پیگیر امور اجرایی بوده است و دفاع از عملکرد ها دفاع از فرد خاصی نیست، من و هیچ یک از اعضا تیم فرمانداری وابستگی به جریان یا فردی خاصی نداریم و سرباز ولایت هستیم، هر که در زیر چتر رهبر معظم انقلاب حرکت کند ما نیز سرباز او خواهیم بود و بالعکس و تا آنجایی که توان داشته باشم از حق وحقوق مردم دفاع خواهم کرد.

قبول دارم عده ای یک شبه ثروتمند شده اند

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص علت کمبود در آمد سرانه مردم همدان به نسبت میانگین کشوری، اذعان داشت: رفاه اجتماعی مردم بالاتر رفته چرا که این امر بر همه مشهود است و بیشترین نقدینگی در کشور در شهر همدان وجود دارد و قبول دارم عده ای یک شبه ثروتمند شده اند و این تغییرات زیاد در جامعه نشان از بیماری اقتصاد دارد.

قهرمانی با قدردانی از نوشته شدن طوماری در جهت حمایت از عملکرد وی توسط اصحاب رسانه استان همدان از همه خبرنگاران تشکر کرد.

گفتنی است سخنگوی فرمانداری شهرستان همدان نیز با اشاره به اینکه یک هزار 400 خبر در سال 91 در رسانه های استان منعکس شده است، اذعان داشت: سرپرستی خبرگزاری مهر همدان با پوشش 70 خبر مقام خوبی را دربین رسانه های استان در پوشش خبرهای جلسات فرمانداری را به خود اختصاص داده است.