ثبت 1800 وقف جديد در سال جاري

به گزارش خبرگزاري مهر، حسن ربیعی اظهار داشت: یکى از بارزترین مصداق‌هاى تزکیه، صدقه و کامل‌ترین مصداق آن، وقف است که به واسطه وقف، اصل مال انسان ثابت مى‌ماند و فرع( منافع) آن نیز با دوام و ثباتِ آن اصل، جریان خواهد داشت.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه هیچ صدقه‌اى چون وقف چنین مزیّتى جاودانه ندارد، افزود: مردم نیکوکار و خیر ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 88 در هر سال به طور متوسط 198 وقف جدید به ثبت می‌رساندند.

وی با اشاره به اینکه از سال 89 با اجرای طرح‌های تبلیغی و ترویجی فرهنگ حسنه وقف از طریق رسانه‌ها، اجرای امینانه نیات واقفان و برپایی خیمه‌های مشورتی«همه واقف باشیم» در ایام و مناسبت‌های ویژه سال در بقاع متبرکه و امامزادگان، روند ثبت وقف‌های جدید، شتاب بیشتری به خود گرفت، تصریح کرد: در سال 89 با توجه به این اقدامات، 927 وقف جدید، در سال 90، 1388 وقف جدید و در سال 91 ، 1765 وقف جدید به ثبت رسید.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در 8 ماهه اخیر سال 92 تاکنون نیز بیش از 1810 وقف جدید توسط واقفان خیر اندیش در سراسر کشور به ثبت رسیده است.