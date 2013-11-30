به گزارش خبرنگار مهر ، حجت اسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد بعد از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه در اردستان بیان داشت: شهید مدرس سیاستمدار نامدار دنیای اسلام است که امروزه به عنوان نماد مجاهدت و حضور دین و فقاهت در عرصه سیاست در ایران اسلامی شناخته شده است .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس شورای اسلامی بر خود می بالد که روز شهادت این شخصیت برجسته اسلام و سیاست مدار دین باور و فقاهت محور را به عنوان روز مجلس عنوان نهاده‌اند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع دستیابی جمهوری اسلامی به دانش هسته ای و چرخ کامل سوخت و تولید اورانیوم با غنای 20درصد جهت تامین نیاز جمهوری اسلامی برای تولید صفحه سوخت راکتور تهران و استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها و پیشرفت افتخارآفرین آب سنگین اراک گفت: این موضوع دنیا را با این واقعیت روبه رو کرد که جمهوری اسلامی ایران بر عزم خود استوار برای فناوری هسته ای و چرخه کامل سوخت استوار است.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم بانک مرکزی تحریم‌های نفتی و ایجاد مانع بر سر نقل و انتقالات ارزی و فلزات گرانبها و کالاهای اساسی برای این هدف بود که حرکت جمهوری اسلامی را در راستای حق مشروع خود در داشتن انرژی هسته‌ای با مانع جدی و توقف چرخه هسته‌ای و تولید سوخت مواجه کند.

ابوترابی اظهار داشت: تجریه دنیای غرب برای تمامی اعضای 1+5 این حقیقت را اثبات کرد که اعمال این تحریم ها در فضای سیاسی کشور نه تنها چالش و معضلی را ایجاد نکرد بلکه بستر وحدت ملی و خلق حماسه بزرگ سیاسی 24خرداد 92را فراهم آورد و علاوه بر این چرخه سوخت و فناوری هسته ای در کشور با سرعت و شتابی تحسین برانگیز پیش رفت و کشور هم با تحریم های اقتصادی اعمال شده با نقشه راه جدیدی در مسیر افزایش درامدهای غیرنفتی، کاهش هزینه های جاری و رسیدن به خودکفایی اقتصادی و اقتصاد منهای نفت حرکت جدیدی را آغاز نمود که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد کردند.

ابوترابی با اشاره به اینکه این واقعیت ها دنیای غرب را با یک واقعیت جدیدی روبه رو کرد که چاره ای ندارند جزء پذیرفتن ایران هسته‌ای افزود: توافق نامه ای که در ژنو 3تهیه شد با این نگاه بود و عزم و اراده جمهوری اسلامی بر داشتن چرخه کامل سوخت و اراده ما را بر داشتن انرژی صلح امیز هسته‌ای را در جایگاه جهانی قرار داد

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز دستیابی به سلاح هسته ای را در برنامه خود ندارد و این را بار دیگر اثبات کرد و ما به دنبال خلع سلاح هسته‌ای هستیم و بارها اعلام داشته ایم که اورانیوم غنی شده 20درصد را برای راکتور تهران احتیاج داریم و اگر تامین می شد به دنبال آن نمی‌رفتیم.

ابوترابی یاد آور شد: امیداست که غرب با عقلانیت و با فهم درست از اندیشه سیاسی و نقشه راه جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری هسته ای قدم‌های منطقی بردارد و با به رسمیت شناختن حق جمهوری اسلامی بر داشتن چرخه کامل سوخت و تولید اورانیوم با غنای زیر 5درصد در مواردی که ما به اورانیوم بالای 5درصد احتیاج داریم دو راه وجود دارد یا آنها این اورانیوم را در اختیار ما بگذارند در نتیجه ما همان فعالیت 5درصد را خواهیم داشت و یا اگر قرار ندهند ما در چارجوب قوانین بین المللی خود نیازمان را برطرف خواهیم کرد.

ابوترابی گفت: امید است غرب بدون اینکه تحت فشار فعالیت‌های رژیم صهیونیستی قرار بگیرد که امروز آشوب و افزایش تنش در منطقه را به نفع خود می‌داند راه درست و اصولی را انتخاب بکند و با به رسمیت شناختن حقوق مشروع ملت ایران و برداشتن تحریم‌هایی که از هیچ توجیحی برخوردار نیست مسیر حرکت ملت ایران، مسیر آرامش سیاسی در منطقه و کاهش تنش ها در دنیای اسلام را هموار کند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر غربی ها در موافقت نامه تعریف شده در شش ماه پیش رو قطعا فراتر از مبانی تعریف شده گامی بردارند و مواضعی را اتخاذ کنند اراده ملت ایران و اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر این است که دولت بصورت جدی و با عزم و اراده در مسیر مصالح ملی چرخه کامل سوخت را در اختیار داشته باشد و حتی با استفاده از آب سنگین اراک و نسل های جدید از سانتریفیوژها در جهت استفاده بهتر از این دانش قدم بردارند و انشاالله ما بتوانیم یک الگویی از استقلال و اقتدار سیاسی، فناوری،در در مقابل زیاده خواهی استکبار در برابر ملل جهان به نمایش بگذاریم.