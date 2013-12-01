تشدید برخورد با صنایع آلاینده هوا/ مجازاتها و برخوردها نباید اتفاقی باشد

حسن تأمینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال میزان آلاینده های موجود در هوا به حد بالای خود می رسد لذا اتخاذ تدابیر ویژه توسط ارگان های مرتبط ضروری است و از آنجا که یکی از عوامل آلودگی هوا صنایع آلاینده هستند، بنابراین ارائه راهکاری برای کاهش آلایندگی آن ها لازم است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آلاینده های صنایع کلان، تاثیر بسیار زیادی بر محیط زیست دارند، افزود: از سوی دیگر صنایع آلاینده اثرات سوئی بر سلامت مردم به ویژه در بخش بیماری های تنفسی از خود بر جای می گذارند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارشات سازمان محیط زیست طرح خروج صنایع آلاینده از اطراف کلانشهرها و برخورد با این صنایع در دستور کار قرار دارد و چنانچه میزان آلاینده ها از حد استاندارد فراتر رود حتی برخی از واحدهای آلاینده تعطیل می شوند.

به گزارش مهر، اوایل مهرماه سال جاری معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب انتقال صنایع مستقر در تهران به دیگر استان ها در حاشیه جلسه هیأت دولت خبر دادو اعلام کرد که پس از اصلاح ابهامات و شفاف سازی، قرار شد برخی صنایع از تهران به سایر استان ها منتقل و تعدادی از صنایع نیز در پایتخت و برخی شهرک ها طبق ضوابط مستقر بمانند.