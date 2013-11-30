ساخت پایانه مسافربری ابرکوه اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور سید محمود هاشمی از خیران ابرکوهی مقیم شیراز، مردم و مسئولان شهرستان کلنگ احداث پایانه مسافربری ابرکوه به زمین زده شد.

این خیر ابرکوهی در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شده بود، در جمع مسئولان اظهار داشت: تنها به عشق مردم شهر خود اقدام به این کار می کنم و سود مادی مبنای شروع به این کار نبوده است.

سید محمود هاشمی افزود: از تمامی مسئولان و افراد ذی نفوذ می خواهم که برای جذب خیران و سرمایه‌گذاران نهایت همکاری را داشته باشند.

شهردار ابرکوه نیز در این مراسم اظهار داشت: مایه امیدواری است که اشخاصی مانند آقای هاشمی هنوز دلبستگی‌های خود به این شهرستان را از دست نداده‌اند و برای حل گوشه ای از مشکلات همشهریان خود اقدام می کنند.

حسین حاتمی خاطرنشان كرد: باید برای توسعه منابع انسانی تلاش کنیم و در این صورت به‌طور قطع شاهد پیشرفت پروژه‌ هایی که در عرصه‌های مختلف کلید می‌خورد، باشیم.

وی ادامه داد: شهرداری ابرکوه نیز تلاش می کند که بسترهای مشارکت در طرح های عمران شهری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

امام جمعه ابرکوه نیز اظهار داشت: ابرکوه تا رسیدن به موقعیت مطلوب 20 سال فاصله دارد و تمامی مسئولان و مردم باید برای پیشرفت این شهرستان تاریخی بکوشند.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ضمن تقدیر از حضور این خیر ابرکوهی در شهرستان گفت: امیدواریم خیران دیگر نیز به یاری شهرستان خود بشتابند.