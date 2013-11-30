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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

ساخت پایانه مسافربری ابرکوه اجرایی شد

ساخت پایانه مسافربری ابرکوه اجرایی شد

ابركوه - خبرگزاري مهر: با کلنگ‌زنی پایانه مسافربری ابرکوه، این زیرساخت شهری توسط یکی از خیران ابرکوهی ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور سید محمود هاشمی از خیران ابرکوهی مقیم شیراز، مردم و مسئولان شهرستان کلنگ احداث پایانه مسافربری ابرکوه به زمین زده شد.

این خیر ابرکوهی در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شده بود، در جمع مسئولان اظهار داشت: تنها به عشق مردم شهر خود اقدام به این کار می کنم و سود مادی مبنای شروع به این کار نبوده است.

سید محمود هاشمی افزود: از تمامی مسئولان و افراد ذی نفوذ می خواهم که برای جذب خیران و سرمایه‌گذاران نهایت همکاری را داشته باشند.

شهردار ابرکوه نیز در این مراسم اظهار داشت: مایه امیدواری است که اشخاصی مانند آقای هاشمی هنوز دلبستگی‌های خود به این شهرستان را از دست نداده‌اند و برای حل گوشه ای از مشکلات همشهریان خود اقدام می کنند.

حسین حاتمی خاطرنشان كرد: باید برای توسعه منابع انسانی تلاش کنیم و در این صورت به‌طور قطع شاهد پیشرفت پروژه‌ هایی که در عرصه‌های مختلف کلید می‌خورد، باشیم.

وی ادامه داد: شهرداری ابرکوه نیز تلاش می کند که بسترهای مشارکت در طرح های عمران شهری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

امام جمعه ابرکوه نیز اظهار داشت: ابرکوه تا رسیدن به موقعیت مطلوب 20 سال فاصله دارد و تمامی مسئولان و مردم باید برای پیشرفت این شهرستان تاریخی بکوشند.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ضمن تقدیر از حضور این خیر ابرکوهی در شهرستان گفت: امیدواریم خیران دیگر نیز به یاری شهرستان خود بشتابند.

کد مطلب 2185910

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