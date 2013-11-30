آرمان کادری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر اظهار داشت: مسابقات لیگ برتر جوانان کشور با حضور نه تیم از دو ماه پیش در ورامین آغاز شد.

رییس هیئت فوتبال ورامین افزود: این مسابقات به یاد شهدای دانش‌آموز شهرستان ورامین و با هدف معرفی الگوهای ناب اسلامی و ایرانی به جوانان منطقه با نام جام شهدای دانش آموز برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مسابقات که به صورت گروهی برگزار شد تیم های اسوه، پارسیان، صبا مهر، شهرداری، مبارز، قیام، پویا، ارزش و شمیم‌سازان حضور داشتند که پس از برگزاری بازی های متعدد، تیم ارزش توانست با پشت سر گذاشتن حریفان خود به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها برسد.

کادری اضافه کرد: پس از تیم ارزش که جام قهرمانی را بالای سر برد، تیم های شمیم سازان و صبا مهر به مقام های دوم و سوم راه پیدا کردند.

این مسئول عنوان داشت: این مسابقات در ورزشگاه کلاته ورامین برگزار شد و استقبال مردم از این مسابقات فراتر از حد انتظار بود.

وی بیان داشت: حضور مردم در کنار خانواده های جوانان ورزشکار، انگیزه مضاعفی را به این آینده سازان کشور داد تا بتوانند بهتر توانایی خود را به معرض نمایش بگذارند.

این فعال ورزشی یادآور شد: در این مسابقات استعدادهای خوبی کشف شد که با برنامه ریزی و تعامل با خانواده‌های این عزیزان زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان را فراهم می‌کنیم.

کادری تأکید کرد: تیم‌های برتر این مسابقات به‌عنوان نماینده ورامین در مسابقات توابع استان تهران شرکت خواهند کرد و اگر در آن مسابقات هم بتوانند مقام‌های برتر را کسب کنند به لیگ کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی افزود: امروز خوشبختانه باشگاههای ورزشی بسیاری در سطح منطقه ورامین فعال هستند که در زمینه تربیت و پرورش ورزشکاران فوتبال تلاش می‌کنند که جا دارد از این عزیزان نیز تشکر و قدردانی شود.

رییس هیئت فوتبال ورامین ادامه داد: امروز اشتیاق جوانان و نوجوانان به ورزش به خصوص فوتبال افرایش چشمگیری پیدا کرده است که این امر یک فرصت بی‌نظیر برای مسئولان ورزشی است تا از این پتانسیل استفاده کرده و استعدادهای بالقوه جوانان را بالفعل کنند.

کادری اضافه کرد: اگر مسئولان ورزشی کشور به دنبال تیم ملی قوی و بازیکنان حرفه ای و با استعداد در فوتبال هستند باید از سنین پایه، بازیکنان را زیر نظر گرفته و آنان را در مسیر درست پرورش دهند.

وی گفت: برای پیشرفت و ارتقای سطح فوتبال ایران راهی جز توجه به استعدادیابی و گسترش مدارس فوتبال حرفه ای نداریم تا بتوانیم در سالهای آینده در فوتبال آسیا و جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.