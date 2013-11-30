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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

اکبری خبر داد:‌

باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر:‌رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: با تلاش ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر يک شبکه عظيم و سازماندهي شده قاچاق موادمخدر در اروميه شناسايی و منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تحقيقات پليسي مشخص شد، شبکه موصوف محموله‌هاي سنگين ازنوع ترياک را از مرزهاي شرقي کشور وارد کرده و پس از بارگيري در يکي از استانهاي مرکزي به مقصد استان آذربايجان غربي و ديگر استانهاي کشور منتقل مي‌کردند.

وی با بیان اینکه پليس مبارزه با مواد مخدر آذربايجان غربي با شناسايي اعضا این باند و با انجام يک عمليات منسجم اعضای اصلي باند را حين وارد کردن محموله اي از موادمخدر به شهرستان اروميه دستگير کردند، اظهار داشت: در بازرسي از خودروي قاچاقچیان مقدار 24 کيلوگرم موادمخدر از نوع ترياک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در بازرسي هاي به عمل آمده از منزل متهمان هم مقدار يک کيلو و 500 گرم کوکائين و يک قبضه سلاح غیر مجاز کشف شد، ادامه داد: تحقيق از سه متهم دستگير شده با تشکيل پرونده مقدماتي کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 2185914

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