به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره فیلم فجر در حالی امسال برگزار می‌‌شود که قرار است فیلم های مطرحی از کارگردانان پیشکسوت و برجسته سینمای ایران به نمایش درآید.

"خانه پدری"

از سوی دیگر قرارست در کنار این آثار فیلم‌هایی توسط هیات انتخاب دیده شوند که در دوره های قبل و در دولت دهم و مدیریت جواد شمقدری در سازمان سینمایی نتوانستند وارد جشنواره فجر شوند.

اما شنیده‌ها می‌شود در سی و دومین دوره جشنواره آثاری چون "خانه پدری" کیانوش عیاری، "قصه ها" رخشان بنی اعتماد، "مهمونی کامی" علی احمدزاده، "گس" کیارش اسدی زاده، "این یک رویاست" محمود غفاری، "همه چیز برای فروش" علی اکبر ثقفی و "زندگی مشترک آقای محمود و بانو" روح الله حجازی هم شانس بازبینی دارند.

همه چیز برای فروش

به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که در دوه جدید مدیریت سازمان سینمایی مشکلات این آثار برطرف شود. البته این موضوع بیشتر درباره کارگردانانی صدق می کند که چندمین فیلمشان را ساخته‌اند و فیلم‌های اول که سال گذشته اجازه ورود به جشنواره فجر را نیافتند کماکان مشکلاتی دارند.

"گس"، "مهمونی کامی" و "این یک رویاست" که فیلم های اول این کارگردانان به شمار می روند تا کنون در جشنواره های مختلف خارجی نیز به نمایش درآمده اند و برخی از آنها مشکل پروانه ساخت و یا نمایش دارند.

مهمونی کامی

البته این فیلم ها به این دلیل که نسخه آنها از سال قبل آماده نمایش بوده است، هم اکنون به دفتر جشنواره ارائه شده اند و به زودی دیده خواهند شد. کار هیات انتخاب از روز پنج‌شنبه 7 آذر ماه آغاز شده است.

آخرین خبر از جشنواره این است که اعضاي هيات انتخاب بخش سينماي ايران (سوداي سيمرغ) کار بازبيني فيلمهاي متقاضي حضور در بخش سينماي ايران (سوداي سيمرغ) و بخش فيلم هاي اول سي و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر را آغاز کرده‌اند.

ابراهيم داروغه زاده، مجيد رضا بالا، داريوش فرهنگ، حسين کرمي، محمد حسين لطفي، علي معلم و مازيار ميري اعضاي هيات انتخاب بخش سوداي سيمرغ را تشکيل مي دهند.

کار بازبيني آثار متقاضي حضور در بخش فيلم هاي اول و سوداي سيمرغ از روز پنج‌شنبه هفتم آذر ماه سالجاري توسط اعضاي هيات انتخاب آغاز شده و قرار است اين هيات اول ديماه اسامي فيلم‌هاي راه يافته به اين بخش ها را اعلام کند.

هيات انتخاب تا کنون 15 فيلم متقاضي شرکت در جشنواره را مورد بازبيني قرار داده است.

آغاز بازبيني فيلم هاي بخش مستند

همچنين اعضاي هيات انتخاب بخش سينما مستند نيز کار بازبيني آثار متقاضي حضور در اين بخش را آغاز کرده است.

محمد درمنش، عليرضا قاسم خان، منوچهر مشيري و پريوش نظريه اعضاي هيات انتخاب بخش سينما مستند را تشکيل مي دهند. اين هيات تا کنون 40 فيلم مستند متقاضي حضور در جشنواره را مورد بازبيني قرار داده است و قرار است تا پايان آذرماه پس از اتمام بازبيني فيلم ها، اسامي آثار راه يافته به اين بخش را اعلام کند.