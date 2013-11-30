کمرنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر دلیل انحراف در سبک زندگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محدثی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی تایباد اظهار کرد: تاکید قرآن کریم بر ایمان و عمل صالح است و تمامی افراد جامعه باید عمل خود را منطبق با تعالیم عالیه اسلام کنند و یکی از دلایل انحراف در سبک زندگی مردم کم رنگ شدن امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه است که باید در این زمینه گامهای موثری برداشته شود.

امام جمعه تایباد بیان کرد: فرهنگ عمومی شامل همه خوبی ها و نیکی هاست و باید با کمک همه نخبگان و دلسوزان در جهت تقویت فرهنگ تلاش شود و در اولین گام باید توسط متخصصین هرصنف نقص ها وعیبهای موجود شناسایی شود، تغییر سبگ زندگی براساس آموزه های اسلامی با حسن نیت و پیگیری مداوم مسئولین و دلسوزان امکان پذیر است.

در ادامه، محمد عارف عارفی، فرماندار تایباد اظهار کرد: اقدامات بسیار خوبی در زمینه فرهنگ عمومی درسطح شهرستان در زمینه های مختلف خصوصا موضوع مهارت‌های زندگی، سبک زندگی، فرهنگ قرآنی انجام شده و بحمدالله وضعیت فرهنگی واجتماعی نه تنها در شهرستان بلکه در تمام کشور رو به رشد است.

فرماندار تایباد گفت: هر چند نیازمند به گذشت زمان برای بروز اقدامات موثر مسئولین و تلاشگران این عرصه لازم است، پیشنهاد می شود آیات و احادیث کاربردی در زمینه سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی جمع آوری و به صورت زیبا روی تابلوهایی درج و در معابرعمومی و دیوارهای ادارات نصب شود که میتواند تاثیرخوبی در سطح شهرستان داشته باشد.

عارفی بیان کرد: برگزاری برنامه در روز عفاف و حجاب و قرائت بیانیه در نمازجمعه، برنامه های فرهنگی وهنری مثمرثمر دردهه کرامت وهفته غدیر، برنامه های فرهنگی هفته کتاب، ایجادارتباط با نخبگان علمی ومذهبی شهرستان درایام محرم الحرام جهت ترویج فرهنگ سبک زندگی، امربه معروف ونهی ازمنکر، عفاف وحجاب، قرآن کریم، وحدت اسلامی و همچنین پیگیری تشکیل جلسات کارگروهها و کمیته مالی فرهنگ عمومی از مهمترین اقدامات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درماه های اخیر بوده است.

وی گفت: شورای فرهنگ عمومی اداره مستقلی نیست بلکه شورا از مجموعه ظرفیتهای فرهنگی شهرستان تشکیل می شود و موضوع سبک زندگی و سایر مباحث باید در اولویت همه ادارات و نهادهای مسئول باشد و در هر فرصتی برای تقویت فرهنگ عمومی استفاده شود.