برقراری امنیت کامل در مرزهای آذربایجان غربی/ بازدید 100 هزار نفر از مناطق جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل وحیدی عصر شنبه در همایش بانوان بسیجی ارومیه با بیان اینکه برقراری امنیت کامل در سراسر آذربایجان غربی یکی از افتخارات نیروهای نظامی و انتظامی است، افزود:‌ امنیت در نواحی مرزی این منطقه ایران اسلامی حاصل از جان گذشتگی‌های بی‌توقع و خالصانه جوانان این خطه از کشور است که راه امنیت و رفاه ملت ایران از هیچ چیزی دریغ نکردند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون بعد از مدتها حدود 100 هزار نفر در قالب کاروان های راهیان نور اعم از دانش آموز و غیره از جای‌جای آذربایجان غربی بازدید کرده و این نشان از امنیت و آرامش صددرصد در این منطقه است، اظهار داشت: بسیج در پایداری این امنیت و نیز در حفاظت از کیان اسلامی در این میان نقش بی‌بدیلی دارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای اذربایجان غربی با بیان اینکه بسیج نتیجه دور اندیشی و تدبیر امام خمینی(ره) بود که با آینده نگری خود دستور تشکیل بسیج را در ایران اسلامی به عنوان یک نیروی مردمی پشتیبان نظام و انقلاب دادند، اضافه کرد:آذربایجان غربی استانی با مردمانی همیشه ولایتمدار و از جان گذشته بوده که دفاع از خاک میهن و شهادت در آن هنوز بعد از گذشت 34 سال از عمر انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.

وحیدی با اشاره به اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز در جامعه اسلامی از مظلوم ترین فریضه های الهی حتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، اعلام کرد:‌امروز شاهد مصادیق مختلف و متنوع منکرات در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستیم که متاسفانه افراد در جایگاه های متفاوت به تخریب یکدیگر می پردازند.

وی یادآور شد: در این زمینه نیازمند داشتند برنامه‌های جدید و تاثیرگذار هستیم زیرا اساس دین مبین اسلام بر پایه امر به معروف و نهی از منکر بوده و قیام امام حسین(ع) جهت احیای این فریضه الهی صورت گرفت.