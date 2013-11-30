رشد تورم بالاخره متوقف شد/ نرخ تورم آبان به 35.9 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در آبانماه سال جاری بر اساس سال پایه جدید (1390) را اعلام کرد.

شاخص کل بر مبنای 100=1390 در آبانماه سال جاری عدد 175.4 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 29.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (32.3) کاهش چشمگیری یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتی به آبانماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.9 درصد است که نسبت به توریم 12 ماهه منتهی مهر ماه سال جاری (36.2) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 216.6 رسید که نسبت به سال قبل 1.2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 214.3 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 41 درصد افزایش نشان می دهد نرخ تورم 12 ماهه این گروه 53 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 41 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به آبان 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 52.5 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مهرماه امسال (53.7) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در آبان ماه 92 به رقم 161.2 رسید که 1.8 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبانماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.5 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مهرماه 1392 (29.6) کاهش یافته است.