به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی عصر شنبه در جریان بازدید از روند احداث حوزه علمیه خواهران میاندوآب در جنوب آذربایجان غربی از در در احداث بودن 60 باب حوزه علمیه ویژه خواهران در سطح کشور خبر داد و افزود: این حوزههای علمیه هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت اجرایی دارند و تعدادی از انها در بهمن ماه سال جاری به بهرهبردای خواهند رسید.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طی 5 سال گذشته 116 مدرسه علمیه ویژه خواهران در کشور احداث شده که پیشبینی میشود بر اساس برنامهریزیهای به عمل آمده مجموع حوزه های علمیه خواهران در چهار سال اینده به 544 باب افزایش یابد.
معاون آموزشی حوزههای علمیه خواهران کشور اعلام کرد: در حال حاضر 400 مدرسه در حوزههای علمیه خواهران در کشور فعال است که از این تعداد 5 مدرسه در مقطع سطح 3 و بقیه در سطح 2 فعال هستند و بیش از 65 هزار طلبه خواهر در آنها به فراگیری علوم دینی مشغول هستند.
حجتالاسلام حسینی از ایجاد 2 رشته فقه و اصول و علوم قرآنی با گرایشهای مختلف در سطح چهارم حوزه معادل دکتری در حوزه علمیه خواهران در استان های قم، اصفهان و تهران در سال جاری نیز خبر داد.
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