به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین به پاس انعکاس گسترده فعالیتها و برنامههای هفته بسیج توسط رسانهها طی پیامی از تمامی دست اندرکاران این حوزه که به نحویی در انعکاس این فعالیتها شرکت کردند، سپاسگزاری کرد.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
هفته بسیج که یادآور مجاهدت دلاورمردان و شیرزنان ایران اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون در تمامی عرصههای مورد نیاز انقلاب میباشد، در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و در اوج حماسه آفرینی بسیجیان با شکوه تمام برگزار گردید؛ حماسههایی که در انقلاب کم نظیر بوده و در صحیفه تاریخ درخشان مرز پر گهرمان ثبت گردید.
حماسه افتتاح همزمان یک هزار سالن ورزشی برای عموم جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان، حماسه تجلیل از پیشتازان اقتصاد مقاومتی که در جهت امنیت غذایی مردم شریف مان گام های استواری برداشته و اقدامات ارزندهای را انجام داده بودند، حماسه تجلیل از پیشتازان بازگشت به حجاب برتر و الگوهای حجاب و عفاف زن ایرانی و اجتماعات گوناگون حلقه های صالحین و جشنواره بین المللی هنر مقاومت و... که اوج این حماسه آفرینی «مجمع سراسری 50هزار فرمانده بسیج» در محضر مولا و مقتدای بسیجیان امام خامنهای بود که تکیه گاه امید آزاد اندیشان عالم گردیده و هیمنه پوشالین نظام سلطه را به لرزه درآورد، بیعت ده لشکر فرمانده با فرمانده معظم کل قوا که نوید اضمحلال و فروپاشی نهایی استکبار شد.
امّا آنچه و آنکه جریان ساز این حماسه های جاودان گردید و قدرت پولادین جبهه انقلاب اسلامی را به رخ عالمیان کشاند، «رسانه های انقلاب» بودند که هفته بسیج متفاوتی را در افکار عمومی رقم زدند. رسانه هایی که خود جوش به میدان انتشار فعالیت های بسیجیان گام نهاده و از سر احساس دین و تکلیفی که نسبت به نهاد انقلابی و تشکل مردمی بسیج داشتند به شایستگی جهاد و ایثار بسیجیان امام را منتشر و منعکس نمودند، شبکه های صداوسیما مالامال از تصاویر عاشقانه و اصوات دل انگیز سربازان ولایت گردیده و صفحات خبرگزاریها و روزنامهها و پایگاههای خبری نیز سرشار از واژگان عشق بازی بسیجیان امت با امت بسیجی ایران اسلامی گردید و بار دیگر وحدت ملّی و انسجام اسلامی را به جهانیان نمایاند و عصر بیداری را آشکارتر ساخت.
درود خدا بر اهالی رسانه که نشان دادند پیشتازی بسیج را در حماسه و خدمت؛ و سلام الهی بر بسیجیان رسانه ها که با شکوه و عظمت، هفته مبارک بسیج را به شایستگی گرامی داشتند.
در بخشی دیگر از این پیام آمده است: سازمان بسیج مستضعفین از مدیران محترم، سردبیران عزیز و دبیران خبری و تولیدی، تهیه کنندگان هنرمند، خبرنگاران و گزارشگران خستگی ناپذیر، تصویربرداران و عکاسان تیز بین و کلیه عوامل و فعالان رسانهها اعم از خبرگزاری ها، مطبوعات، پایگاههای خبری و بویژه سازمان صداوسیما تقدیر و تشکر نموده و تلاشها و مجاهدتهای ارزنده و ارزشمند رسانههای سراسری و محلّی خاصه رسانه ملی را ارج مینهد.
عزت و سربلندی و موفقیت و سعادت کلیه همکاران رسانهای را تحت زعامت حکیمانه مقام معظم ولایت تا ظهور مصلح کل و منجی بشریت بقیةاللهالاعظم (ارواحنا له الفداء) از خداوند سبحان مسئلت مینماییم.
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