محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان کشور بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان امسال برای نخستین بار برگزار شد و کشتی‌گیران قمی فروغ قابل توجهی در این دوره از پیکارها داشتند.

وی ابراز داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای کشتی قم در سال جاری حضور موفق کشتی‌گیران قمی در هر دو رشته آزاد و فرنگی مسابقات داخلی و برون مرزی بوده و خوشبختانه از این طریق مدال های رنگارنگ و عناوین ارزشمندی نصیب ورزش قم و خانواده کشتی شده است.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: رقابت‌های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان کشور بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی به میزبانی قم در سالن ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید و طی آن کشتی‌گیران قمی موفق به کسب سه مدال ارزشمند نقره شدند.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه مسابقات در هشت وزن برگزار می شد و به سبب حضور چهره های شاخص کشتی کشور از استان های مختلف که در بین آنها دارندگان مدال های طلا، نقره و برنز مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی نیز حضور داشتند، اوج حساسیت و جذابیت را در این دوره شاهد بودیم.

وزیری اضافه کرد: از جمع کشتی‌گیرانی که از قم در رقابت‌های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان کشور حضور داشتند، سه نفر با کسب نتایج بسیار خوب و عملکرد قابل توجه برابر حریفان به دیدار نهایی اوزان خود رفتند و خوشبختانه هر سه نفر موفق به کسب مدال در اوزان مختلف شدند.

وی عنوان داشت: در مسابقات این دوره مدال‌های نقره در اوزان 66، 74 و 96 کیلوگرم به کشتی‌گیران قمی رسید تا هیئت کشتی قم یکی از استان‌ها و تیم‌های موفق حاضر در این دوره از پیکارهای نخستین دوره کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان کشور لقب بگیرد.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: در مسابقات وزن 66 کیلوگرم مهدی عطارد یکی از چهره های همیشه موفق کشتی قم در مسابقات کشوری، بار دیگر پرفروغ ظاهر شد و توانست با شکست تمام حریفان به دیدار نهایی برسد اما در کسب مدال طلا بدشانس بود و با شکست برابر حسین خواجه وند از مازندران به مقام نایب قهرمانی و نشان نقره این پیکارها دست یافت.

وی ابراز کرد: در پیکارهای وزن 74 کیلوگرم مهدی ابراهیمی جوان ارزنده کشتی استان قم که همراه با تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان امسال موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز این وزن در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا سال 2013 شده بود، بار دیگر این موفقیت را در مسابقات کشتی فرنگی عمومی رده سنی جوانان کشور در قم تکرار کرد و بعد از مهدی فلاح از تهران صاحب نشان نقره شد.

وزیری افزود: دیگر کشتی‌گیر موفق قم در این رقابت‌ها یحیی جساس بود که در رقابت‌های کشتی فرنگی عمومی رده سنی جوانان کشور به دیدار نهایی رسید اما در نهایت با شکست برابر محمد بیرانوند از خوزستان به مقام نایب قهرمانی و نشان نقره بسنده کرد، ضمن اینکه حامد بیرامی نیز در وزن 55 کیلوگرم برای تیم قم به مقام پنجمی دست یافت.

