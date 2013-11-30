محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره آموزشی مسئولان هیئت‌های مذهبی لرستان دوم بهمن ماه سالجاری در استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی همزمان با سراسر کشور در استان لرستان نیز برگزار می‌شود بیان داشت: کار ثبت نام از افراد متقاضی شرکت کننده در این دوره آموزشی در سطح ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها و مرکز استان انجام می گیرد.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه این دوره‌های آموزشی به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود ادامه داد: در قالب این دوره ها سی دی های آموزشی از سخنرانیهای مقام معظم رهبری، حجت الاسلام قرائتی، قوانین و آئین‌نامه‌های هیئت های عزاداری و... در اختیار مسئولان هیئت‌های مذهبی استان قرار داده می شود.

خرم آبادی بیان داشت: آزمون این دوره های آموزشی همزمان با سراسر کشور برگزار و در پایان نیز به افراد شرکت کننده گواهینامه معتبر از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اعطا می شود.

