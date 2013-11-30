غرب در قالب 1+5 به دنبال حل مسئله خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین یادواره شهدای دهستان "جمع آبرود" دماوند شامگاه جمعه در روستای "وادان" از توابع بخش مرکزی این شهرستان باحضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، مسئولان شهرهای دماوند، آبسرد، رودهن، آبعلی، خانواده های معزز شهیدان جهان آرا و کشوری و جمع کثیری از مردم و خانواده های محترم شهدا در مسجد "امام حسین(ع)" این روستا برگزار شد.

یادواره 59 شهید جمع آبرود شامل شهیدان روستاهای"اتابک شمس"،"اتابک کتی"،"بولان"،"هاشمک"،"اوچونک"،"دوآب"،"لومان"،"اهران"،"بیدک"، "محمودیه"و وادان است.

در این مراسم نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه امروز نیاز نسل های سوم و چهارم انقلاب به برپایی بزرگداشت شهدا بیشتر از گذشته است، گفت: ما و فرزندانمان به بازگویی ایثار، اخلاص، ولایتمداری، جانفشانی و رشادت های دلیرمردان عرصه نبرد نیاز داریم و در یک کلام ما هر چه داریم از تمسک جویی به امام حسین(ع) و واقعه کربلا و شهدا داریم.

تبیین و نشرپیام شهدا از وظایف وارثان است

محمدرضا باهنر ادامه داد: اخلاص، ایمان و تشخیص بموقع وظیفه از ویژگی های حماسه آفرینان دفاع مقدس بود که برگرفته از آموزه های قیام عاشورا است. بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری بعد از واقعه کربلا بسیاری به خونخواهی اباعبدالله حسین(ع) و یارانشان برخواستند و به شهادت رسیدند اما هیچ کدام از آنان در زمره شهدای کربلا قرار نگرفتند.

وی بصیرت و موقع شناسی را وجه تمایز شهدای کربلا با خونخواهان این واقعه عنوان کرد و گفت: آموزه های عاشورا همیشه هدایتگر بشریت بوده و خواهد بود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) از سلاله پاک حضرت زهرا(س) با کوهی از ایمان در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 زلزله ای را بوجود آورد که به دینداری عزت بخشید و مابقی ادیان نیز در سایه این حرکت رونق پیدا کردند.

باهنر ادامه داد: این حرکت در حالی اتفاق افتاد که دو مستکبر جهانی بلوک شرق و غرب به بهانه جنگ به مثابه دو لبه قیچی بودند تاکمر دین و دینداری را در جهان بچینند.

وی تصریح کرد: امروز به رغم همه توطئه های مستکبرین برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، این نظام و اسلام به عزت و سربلندی دست یافته است.

استکبارجهانی از شیعه گرایی می هراسد

این مسئول گفت: استکبارجهانی هیچ دشمنی را جدی نمی گیرد مگر اسلام خواهان ناب محمدی را؛ وظیفه ما این است تا پیام واقعه عاشورا و هشت سال دفاع مقدس را زنده نگهداریم تا اسلام باقی بماند.

باهنر اضافه کرد: آمریکای ها تروریست ها را در سوریه و لبنان تربیت کردند تا به ترور، خشونت، قتل زنان و کودکان بی گناه دست بزنند و این اعمال وقیح را به عنوان اسلام به جهانیان معرفی کنند.

وی افزود: اما آنان بدانند عاشورا این خون جوشان و ناموس خلقت اثر خودش را در تاریخ جهان خواهد گذاشت و تاظهور منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت.

همکاری ایران در حل مسئله خاورمیانه در صورت اعتمادسازی آمریکایی ها و غربی ها

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حل مشکلات خاورمیانه بدون حضور ایران غیرممکن است و استکبارجهانی بدنبال حل این مسئله در مذاکرات در قالب1+5 است.

باهنر اضافه کرد: ایران با اعلام آمادگی در یک جنگ برد-برد حاضر است درصورت مشاهده و اثبات حسن نیت آمریکایی ها و غربی ها در مذاکرات ژنو با تامین و حفظ مصالح و منافع خود با آنان همکاری نماید.

سیطره و اقتدار نیروهای انتظامی، عملیاتی و بسیج موجب برقراری امنیت کشور

وی با اشاره به وقایع و فجایعی که در سوریه، افغانستان، عراق و سایر نقاط جهان اتفاق می افتد، گفت: اگر این ناامنی ها در ایران وجود ندارد بواسطه تلاش و اقتدار نیروهای عملیاتی، اطلاعاتی و بسیجی است که موجب شده جزیره ای امن بوجود آید در حالیکه در اکثر مناطق خاورمیانه ناامنی حکمرانی می کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: هرگاه پای حفظ منافع و تمامیت ارضی پیش بیاید نسل فعلی از هیچ اقدامی دریغ نمی کند و بمراتب این نسل ایثارگرتر، بسیجی تر و فدایی تر از نسل گذشته اند.

باهنر با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در کشور، گفت: تلاش و همکاری تمام مسئولان و مردم در کنترل و حل این مسئله امری لازم و ضروری است.

وی، اعتدال، خردگرایی و بهره گیری از خرد جمعی در برخورد کردن را از شروط لازم در مقابله با مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: در صورت رعایت این موارد مردم نیز تمامی توان خود را در رفع این مسئله بکار می بندند.

در ادامه این یادواره سردار "مرتضی قربانی" نیز به روایت بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس بویژه فتح خرمشهر پرداخت و گفت: در همه مقاطع جنگ الطاف خداوندی با بصیرت و رهبری های مدبرانه امام خمینی(ره) موجب شکست دشمنان اسلام شد.

این فرمانده ارشد در دفاع مقدس با اشاره به آیه دهم سوره فاطر، افزود: خداوند در این آیه وعده می دهد که کسانی که اعمالشان صالح و کلامشان طیب باشد به عزت و سربلندی می رسند و کسانی که مکر و حیله علیه اسلام و مسلمانان بکارگیرند نیز به عذاب و کیفری سخت دچار شوند.

وی اضافه کرد: 190 هزار شهیدایرانی در برابر 900هزار کشته عراقی باتوجه به اینکه دولت بعثی عراق در این جنگ به تجهیزات نظامی پیشرفته مجهز بود؛ مصداق این وعده الهی است.

سردار قربانی ادامه داد: ذلت و خواری صدام در سالهای پایانی زندگیش نیز همان عذاب و کیفر سخت وعده داده شده است برای کسانی که، مکرو حیله در براندازی مسلمانان و اسلام بکارگرفته اند.

این فرمانده ارشد دفاع مقدس تبعیت از ولایت فقیه، دوری از زرق و برق دنیا و پیروی از رهنمودهای امام خمینی (ره) را موجب عزت و سربلندی ایران در هشت سال دفاع مقدس خواند.