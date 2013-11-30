نیاز مبرمی به سه امتیاز مقابل "البدر" بندر کنگ داشتیم

سلمان کریمی در گفتگو با خبر نگار مهر، درخصوص بازی با البدر بندر کنگ اظهار داشت: با توجه به شکست سنگین هفته گذشته مقابل مس رفسنجان، بازیکنان ما از لحاظ روحی تحت فشار زیادی بودند و به همین دلیل بازی امروز برای ما بسیار سخت بود.

وی افزود: مربیان راهیان در طول هفته با انجام تمرینات منظم و با طراوت سعی در برگرداندن روحیه از دست رفته بازیکنان داشتند که خوشبختانه توانستند این کار را به خوبی انجام دهند و آنها را از لحاظ روانی آماده این دیدار کنند.

کریمی ادامه داد: در بازی امروز توانستیم موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کنیم و اگر موقعیت های ما تبدیل به گل می شد می توانستیم با حداقل سه اختلاف این دیدار را به سود خود پایان دهیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به نتایج بد هفته های گذشته پیروزی در این مسابقه برای ما بسیار حیاتی بود و فقط برای برد وارد میدان شدیم .

مدیر عامل تیم راهیان کرمانشاه یادآور شد: تیم راهیان روز 23 آذر در یک دیدار عقب افتاده میزبان ابومسلم مشهد است که اگر بتوانیم این دیدار را به سود خود پایان دهیم می توانیم به شرایط عادی برگردیم و حتی در نیم فصل دوم خود را به عنوان مدعی صعود از گروهمان معرفی کنیم.

کریمی در ادامه به وضعیت نامناسب چمن ورزشگاه آزادی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بازی های زیادی از جمله بازیهای لیگ پیشکسوتان، لیگ جوانان و لیگ دسته سوم در آزادی برگزار می شود زمین کیفیت خود را از دست داده است، لذا مسئولان باید دراین خصوص فکری بکنند.

وی افزود: با سازمان لیگ نیز نامه نگاری کرده ایم که از این پس بازی های خود را در ورزشگاه کارگران کرمانشاه انجام دهیم.

کریمی در پایان خواستار توجه و حمایت بیشتر از سوی استاندار جدید وسایر مسئولان نسبت به تیم راهیان شد.