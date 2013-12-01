76 میلیون مترمکعب مصرف سالانه آب شرب در قزوین/ نیاز آبی استان تا سال 1415 دوبرابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استان قزوین با داشتن بیش از یک میلیون و 180 هزار نفر جمعیت از مناطق صنعتی، کشاورزی کشور محسوب می شود که تامین آب مورد نیاز در بخش شرب و سایر موارد از دیگر دغدغه های مسئولان استان است.



افزایش جمعیت، توسعه صنعت، کشاورزی، در آِینده نیاز استان را بیشتر کرده و مسئولان باید در کنار تامین مصارف مورد نیاز امروز به فکر فردا نیز باشند تا برنامه ریزی ها با مشکل مواجه نشود.



76 میلیون مترمکعب مصرف آب شرب استان



در حال حاضر میزان مصرف آب شرب استان قزوین سالانه بالغ بر 76 میلیون مترمکعب است که این میزان از محل 144 حلقه چاه موجود استان با استفاده از 32 مخزن، 500 تا 20 هزار مترمکعبی تامین می شود که به طور میانگین روزانه 100 هزارمترمکعب آب توسط تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهری توزیع می شود.



با افزایش جمعیت و میزان مصرف و تداوم خشکسالی در سالهای اخیر استان قزوین هم با کمبود منابع آبی مواجه شده که سیاست گذاری و فرهنگ سازی برای کاهش آن ضروری است تا در سالهای آتی با قطع آب و آسیب های ناشی از آن مواجه نشویم.



بر اساس مطالعات انجام شده توسط کارشناسان شرکت آب منطقه ای قزوین تا سال 95 به میزان 800 لیتر در ثانیه آب نیازمندیم که این حجم معادل 25 میلیون مترمکعب است که تحقق آن به اجرای طرح های کوتاه مدت و میان مدت نیاز دارد.



بازدید جمعی از خبرنگاران استان قزوین از تاسیسات آّبرسانی، مخازن 30 هزارمترمکعبی، آزمایشگاه و شبکه انتقال و توزیع شرکت آبفای شهری استان قزوین در عصر روز شنبه موجب شد تا ضمن آشنایی با نحوه انتقال و توزیع آب سوالات خود را در خصوص وضعیت شبکه و نیز مشکلات و دغدغه های تامین آب در سالهای آتی، کیفیت آب شرب، نحوه کنترل بهداشتی آب مصرفی و برنامه های در دست اجرا مطرح و پاسخ های کارشناسی را دریافت کنیم.

احمد هجرانفر معاون بهره برداری شرکت آبفای استان قزوین که همراه خبرنگاران بود با تشریح وضعیت مصرف و توزیع آب شرب گفت: در حال حاضر در 26 شهر استان به طور 100 درصد آب شرب بهداشتی و سالم توزیع می شود که با تغییر اقلیم و الگوهای بارندگی که حدود 10 سال استان را تحت تاثیر قرار داده با مشکل کمبود آب در شهرهای قزوین، آبیک، تاکستان و محمدیه مواجهیم که نیازمند مشارکت مردم در کاهش و مدیریت مصرف هستیم.



هجرانفر بیان کرد: با کاهش ایستایی آبهای زیرزمینی و آبدهی چاهها در سالهای اخیر مواجهیم که در صورت تامین اعتبار لازم و برنامه ریزی عملیاتی و اجرای طرحهای پیش بینی شده قادریم بر مشکلات فائق آئیم.



طرح میان مدت تامین آب با حفر 20 حلقه چاه در بیدستان



این مسئول بیان کرد: طبق مطالعات انجام شده در منطقه بیدستان باید 20 حلقه چاه احداث شود که این کار با اجرای 16 کیلومتر خط انتقال و ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ قادر خواهد بود 25 میلیون مترمکعب آب شهر قزوین را تا سال 95 تامین کند.



وی افزود: اجرا و تکمیل این طرح 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر با اجرای طرح کوتاه مدت اضطراری تعداد چهار حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه ای قزوین احداث شده که 60 درصد عملیات آن به پایان رسیده است.

هجرانفر یادآور شد: تامین آب شرب قزوین به عنوان مرکز استان مهم است ک در این راستا سال آینده با افتتاح چهار حلقه چاه بیدستان 160 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت منابع آبی استان اضافه خواهد شد.



این مسئول گفت: در اجرای طرح میان مدت که سال آینده افتتاح می شود کمبود فعلی آب شرب قزوین برطرف می شود.



بر اساس مطالعات انجام شده میزان مصرف و نیاز آب شرب استان تا سال 95 بالغ بر 100 میلیون مترمکعب و در 23 سال آینده به حدود 154 میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید که انتقال آب الموت رود و طالقان رود و بالاخانلو ضروری خواهد شد.



دریافت یک سوم هزینه آب شرب از مشترکان



معاون بهره برداری شرکت آبفای استان قزوین در ادامه در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی گفت: این طرح نیازمند مدیریت مصرف است تا هزینه های اضافی به خانواده ها تحمیل نشود که در حال حاضر با رعایت الگوی مصرف برای یک دوره مصرف 45 روزه مبلغ 3800 تومان از مشترکان دریافت می شود که برای شرکت حدود 12 هزار تومان تمام می شود که یک سوم آن را از مشترکان دریافت می کنیم.



سختی آب قزوین استاندارد است



هجرانفر اظهار داشت: از آنجا که آبهای زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان است و پالایش طبیعی از ویژگی های آن محسوب می شود بر اساس نتایج آزمایشات صورت گرفته آب قزوین از آبهای خوب و استاندارد است و سختی مطلوبی دارد.

این کارشناس تصریح کرد: سختی آب در محل مخازن مطابق استانداردها تعیین می شود که با تامین آب شرب قزوین از چاههای چوبیندر، مهدی آباد، اقبالیه نیترات آن نیز در حد استاندارد و خوب است.



وی گفت: علیرغم توسعه صنعتی و جمعیتی با پایش های صنعتی و بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی انجام شده در مراکز شهری که سیستم فاضلاب دارند میزان نیترات آب ثابت بوده و به طور کامل کنترل می شود و جای هیچ نگرانی نیست.



تامین آب آینده استان از الموت رود



به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر برای تامین آب مورد نیاز استان در دراز مدت طرح انتقال آب طالقان رود و سد زیاران اجرا می شود که با نهایی شدن آن بیش از 110 میلیون مترمکعب در افق 1415 تامین خواهد شد که در حال حاضر با تخصیص 30 میلیون مترمکعب آن موافقت شده است.



با اجرای این طرح آب شهرهای قزوین، محمدیه، آبیک، البرز، اقبالیه و محمودآباد و شهرک مهرگان نیز تامین خواهد شد و مردم ساکن این مناطق نیز دغدغه آب شرب را نخواهند داشت.



همچنین دو منبع دیگر شامل الموت رود و سد بالاخانلو در حال پیگیری است که محل مناسب دیگری برای تامین آب شرب استان تلقی می شود.



بالا بودن مصرف سرانه آب نگران کننده است



بر اساس تحقیقات انجام شده میزان مصرف آب در کشورمان بالاتر از میانگین جهانی است و در حال حاضر با احتساب مصرف استاندارد 150 لیتر در هر شبانه روز برای هر خانوار این میزان در استان قزوین 200 تا 250 لیتر است که خوشبختانه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها میزان مصرف به کمتر از 200 لیتر کاهش یافته است.



استان قزوین با داشتن بیش از 126 هزار مشترک سالانه 76 میلیون لیتر در استان و 34 میلیون لیتر در شهرستان قزوین مصرف آب شرب دارد که از بیش از 144 حلقه چاه تامین می شود.



18 درصد آب به حساب نیامده استان



در کنار افزایش مصرف میزان آب به حساب نیامده (پرت و هدر رفت آب) نیز در استان حدود 18 درصد است که برای آن نیز باید اقدام مناسبی کرد تا این منابع ارزشمند به راحتی از دست نرود.

هجرانفر در این باره نیز گفت: میزان هدر رفت آب در شبکه های آب امری طبیعی است و این آمار در کشور ژاپن 9 درصد، آلمان 12 درصد و مالزی 16 درصد است که در کشور ما این میزان بین 20 تا 25 درصد و استان قزوین حدود 18 درصد است که با اجرای طرحهای مختلف توانسته ایم در سطح کشور در رتبه دوم قرار گیریم.



وی افزود: مهمترین علت این هدر رفت آب از محل شکستگی ها، نشت شبکه و لوله، انشعابات غیر مجاز، خطای قرائت کنتور و دقت کم برخی تجهیزات اندازه گیری است که به صورت دوره ای نسبت به کنترل و رفع معایب اقدام می شود.



معاون بهره برداری شرکت آبفای استان تصریح کرد: با استفاده از لوله های مرغوب و استاندارد، مرمت و بازسازی و بکارگیری تجهیزات مدرن میزان آب به حساب نیامده در استان را کاهش داده ایم که در صورت تامین اعتبارات لازم قادریم آن را در سالهای آینده به 16 درصد برسانیم.



استفاده از دستگاههای تصفیه آب در استان ضروری نیست



هجرانفر ضمن تائید کیفیت مطلوب آب شرب استان در خصوص دستگاههای تصفیه آب عرضه شده در بازار یادآور شد: استفاده از این دستگاهها موجب می شود املاح مورد نیاز بدن که در آب وجود دارد گرفته شده و اختلال در اندامها ایجاد شود لذا استفاده از این دستگاهها فقط در مناطقی که آب سختی بالا و املاح بیش از حد دارد توصیه می شود و در شهر قزوین هیچ نیازی به آن نیست.



وی گفت: در استان قزوین تنها در شهر سگزآباد در منطقه بوئین زهرا به علت شوری بالا می توان از این دستگاه استفاده کرد.



هجرانفر بیان کرد: آب بدون سختی هیچ مزیتی برای بدن ندارد و اگر در حد استاندارد باشد از بیمارهای قبلی و عروقی در افراد جلوگیری می کند که خوشبختانه با تائید دانشگاه علوم پزشکی سختی آب قزوین هم در حد استاندارد است.

شرکت آبفای قزوین همچنین دارای آزمایشگاههای مجهزی است که کنترل مستمر آب را انجام می دهند که تحت پوشش دفتر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شهری فعالیت می کنند.



هجرانفر در این خصوص هم گفت: این مجموعه در سال 76 به عنوان آزمایشگاه تاسیس و در سال 78 آزمایشگاه باکتریولوژی هم به آن افزوده شد و در سال 84 به عنوان یکی از آزمایشگاههای پیشرو توانست گواهینامه ایزو 9001 را دریافت کند و با بهبود توسعه فعالیتهای خود گواهی معتمد محیط زیست را هم بگیرد.



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی(استاندارد 17025) را آغاز کرده ایم که گواهی بین المللی است که قابلیت کالیبراسیون تجهیزات، بهبود خدمات مدیریتی در آب و ارتقاء سطح آزمایشگاهی در سطوح بین المللی را دارد.



وی دریافت گواهینامه کفایت تخصصی آزمون PT را از دیگر موفقیت های این شرکت دانست و یادآورشد: با این گواهینامه 27 پارامتر کیفی آب کنترل و بررسی می شود.



هجرانفر شاخص بهره مندی از آب بهداشتی و سالم شرب در شهرهای استان 100 درصد اعلام کرد و افزود: 26 شهر استان ازآب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.



113 مورد آزمایش کلرسنجی



معاون بهره برداری شرکت آبفای استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته 113 مورد آزمایش کلرسنجی آب در استان انجام شد که همه نمونه ها فاقد آلودگی بودند و در این مدت 518 مورد نمونه برداری برای انجام آزمایشات شیمیایی از چاهها و مخازن انجام شد و 110تن پودر پرکلرین برای گندزدایی آب شرب صورت گرفت.



وی افزود: همچنین در بخش آزمایشات فاضلاب از مجموع پنج تصفیه خانه قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا و شریفیه بیش از 180 مورد نمونه برداری فیزیکی و شیمیایی، 240 مورد نمونه گیری میکروبی و 72 مورد نمونه بیولوژیک توسط شش کارشناس و دو نمونه بردار فعال این مجموعه انجام شد که هیچ گونه مرد مشکوک و آلودگی مشاهده نشد.

به نظر می رسد آب از موضوعاتی است که در کنار وابستگی همه انسانها و بخشهای مختلف توسعه به آن باید مورد توجه همه مردم و مسئولان قرارگیرد و مصرف آن کنترل جدی شود.

بدیهی است آب محور توسعه و حیات استان قزوین است و اگر امروز در صیانت از منابع خدادادی غفلت کنیم و مصرف بی رویه را همچنان با بی توجهی در زندگی خود پیشه کنیم آیندگان را با چالش های جدی مواجه خواهیم کرد.

استان قزوین با توجه به قرار گرفتن در منطقه خشک و تداوم پیامدهای ناشی از خشکسالی های گذشته همه مردم وظیفه دارند ضمن مصرف بهینه و کنترل آن در بخشهای مختلف به برنامه ریزی مسئولان برای توسعه شهری و استانی کمک کنند در این میان مسئولان نیز وظیفه دارند با آینده نگری، نیازها و چالش ها را بررسی و با تدبیر و نگاه کارشناسی برای تامین نیازهای دهه های آینده اقدام لازم را انجام دهند تا ضمن تامین آب شرب مردم ساکن استان، دشت زرخیز قزوین و صنعت پویای استان هم چون گذشته در اشتغال و درآمدزایی و نیز رونق اقتصادی استان نقش موثر خود را ایفا کند.

گزارش: محمدرضا جباری