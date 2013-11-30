تشکیل 12 شورای معتمد پلیس در تبریز برای حل معضلات اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نيا شامگاه شنبه در جلسه اعضاي شوراي معتمد مساجد و پليس راهيان عاشورا در مسجد كريم خان تبريز با گراميداشت هفته بسيج گفت: مقاومت و پايمردي بسيجيان در مقابل دشمنان اسلام از دستاوردهاي علمي و انرژي هستهاي است و بعد از سالها دشمنان مجبور به قبول پيشنهادات جمهوري اسلامي در فعاليتهاي انرژي هستهاي شدند.
وي اولين شوراي معتمد و پليس در تبريز توسط راهيان عاشورا را ارزشمند دانسته و يادآور شد: در سطح شهر تبريز، شوراي ديگر براي شناسايي آسيبها و معضلات جامعه تشكيل شده و تا آخر سال تعداد آنها به 12 واحد خواهد رسید تا پليس با نظاممندي و بهرهگيري از همياريهاي شوراهاي مذكور، نقاط ضعف و آسيبها در محلات را شناسايي كرده و نسبت به رفع آن اقدام كند و مردم عزيزمان با آسودگي خاطر زندگي و از دغدغههاي اجتماعي مصون باشند.
فرمانده انتظامي استان با عنوان اينكه مسئوليت شوراها در مساجد با اعضاي آنهاست افزود: مهمترين مشكلات موجود در مناطق و حوزههاي شهري از طريق معتمدين مساجد جمع آوري و به پليس انتقال مي يابد و پليس براي رفع وحل آنها اعم از فردي يا جمعي، شهري، فساد، اعتياد و مواد مخدر و ساير مسايلي كه مشكل آفرين هستند اقدام خواهد كرد.
سردار خرم نيا اظهار کرد: شناسايي و حل مشكلات و آسيبها، نشانگر حضور دائم و مثمرثمر پليس در جامعه است و ما از اعضاي شوراي معتمد انتظار داريم با ديانت و شناختهاي خود از افراد و جامعه، اولين دغدغه جامعه را که مواد مخدر و اعتياد است در اولويت قرار دهند و دومين موضوع، راهكارهاي حل ترافيك در شهر تبريز، سومين موضوع، سرقتها و موضوع بعدي، ناهنجاريها اجتماعي از بدحجابي است كه شوراي مذكور نظرات جمع بندي شده و راهكارهاي آنرا به پليس اعلام دارد.
وی با انتقاد از برخي دستگاهها كه مسئوليت مقابله با بدحجابيها و مسائل اجتماعي و اخلاقي را دارند و كم توجهی و يا بيتوجهي مي كنند خواستار همكاري با پليس در جهت برخورد با اين معضل اجتماعي شد و يادآوری کرد: برخي افراد در مناطق حومه شهر و از جمله بعضی محلات خانه مجردي اجاره و اقدام به اشاعه فساد كرده و به جامعه آسيب مي رسانند كه پليس شديداً با چنين پديدههايي مقابله ميكند واز نهادها، ارگانهاي ذيربط و نيز از مردم عزيرمان همياري مي طلبد تا جامعه را تطهير و از فسادها دور کند.
فرمانده انتظامي استان با اشاره به پيشنهاد رئيس و دبير شوراي معتمد و پليس از اين تشكل بعنوان اتاق فكر استقبال و اعلام كرد: اين شورا بعنوان ليدر شوراهاي معتمد و پليس شهر تبريز خواهد بود و مسئولان همه شوراها در شهر تبريز در جلسات آن شركت و از تجارب مساجد و شوراي معتمد و پليس راهيان عاشورا مستقر در مسجد كريم خان استفاده خواهد كرد.
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