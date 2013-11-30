به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبرز پارسایی افزود: اين خدمات شامل مشاوره حضوري و تلفني، انجام آزمايشهاي تشخيصي، درمان و مراقبت از بيماران است.
وي به افرادي كه داراي رفتارهاي پرخطر بودهاند، توصيه كرد: با مراجعه به اين مراكز و انجام آزمايش، از سلامت خود اطمينان يافته و مانع از شيوع اين ويروس مرگبار شوند.
اين کارشناس مبارزه با بیماریها تاكيد كرد: لزوما تنها افرادي كه رفتار پرخطر داشتهاند در معرض بيماري ايدز نيستند و مثلا پرستار يا حتي كودكي كه به صورت اتفاقي سرنگ وارد دست او ميشود نيز بايد براي اطمينان خاطر، آزمايشهاي لازم را انجام دهد.
پارسايي در خصوص ديگر خدمات مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري در كهگيلويه و بويراحمد، ابراز داشت: علاوه بر ارائه وسايل پيشگيري و سرنگ به مراجعهكنندگان، بيماران اين مراكز نيز به صورت منظم مورد آزمايش قرار گرفته و در زمان لازم نيز دارو دريافت ميكنند.
بيماري سل در كمين مبتلايان به ايدز است
وي با بيان اينكه ويروس HIV با ايجاد اختلال در سيستم ايمني بدن موجب تضعيف قدرت دفاعی بدن ميشود، ادامه داد: يكي از خطراتي كه بيماران ايدز را تهديد ميكند، ابتلا به بيماري سل است كه بيماران اين مراكز مشاوره، از نظر ابتلا به سل نيز به صورت مرتب بررسي ميشوند.
کارشناس مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی كهگيلويه و بويراحمد، گفت: آموزش به مبتلايان ايدز براي پيشگيري از ابتلاي اطرافيان و همچنين آموزش به خانوادههاي آنان از ديگر خدمات سه مركز مشاوره بيماريهيا رفتاري در استان است.
پارسايي افزود: بيماري ايدز براي نخستين بار در سال 1981 شناسايي شد و از آن زمان تاكنون قربانيان زيادي داشته، به صورتي كه در حال حاضر پيشبيني ميشود 40 ميليون نفر از ساكنان كره زمين به اين بيماري مبتلا باشند.
وي اعتياد تزريقي را همچنان در صدر جدول راههاي ابتلا به ايدز در كشور برشمرد و تصريح كرد: به تدريج با شيوع اين بيماري مرگبار در دنيا، دستاندركاران بهداشت و وزراي 140 كشور دنيا در سال 1988، روز اول دسامبر را به عنوان روز جهاني ايدز نامگذاري كرده و بر لزوم آگاهيبخشي و پيشگيري از ايدز در دنيا تاكيد كردند.
پارسایی مصرفکنندگان تزریقی مواد و همسران آنها، همچنين همسران و شرکای جنسی مبتلایان شناسائی شده را از گروههای پرخطر اصلی در خصوص بيماري ايدز عنوان کرد.
پارسايي يكي ديگر از مشكلاتي را كه خطر ابتلا به ايدز را افزايش ميدهد، مصرف آمفتامين و تركيبات اين ماده مخدر دانست و گفت: مصرف اين مواد با ايجاد اختلال رواني و هوشياري، سبب بروز رفتار پرخطر و افزايش احتمال ابتلا به ايدز ميشود و بايد با آگاهسازی جوانان، از آسیبهای ناشی از مصرف این مواد و الکل و گسترش ایدز پيشگیری كنيم.
وي يادآور شد: در كهگيلويه و بويراحمد مردم ميتوانند در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص بیماری ایدز با اين مراكز تماس تلفني برقرار نموده و يا به صورت حضوري مراجعه نمايند.
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