سید جمال ساداتیان که این روزها در تدارک پیش‌تولید فیلم "جامه‌دران" است به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود با بازیگرانی همچون لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن و بیتا فرهی در "جامه‌دران" همکاری کنیم که هر کدام از این دوستان هم اکنون مشغول کار دیگری هستند چون پروسه دریافت پروانه ساخت خیلی طول کشید.

وی افزود: به همین دلیل هنوز با بازیگر خاصی به توافق نرسیدیم و قطعا ترکیبی که پیش از این صحبت کردیم تغییر خواهد کرد. هم‌اکنون گروه پشت دوربین قطعی شده اند که عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی محمد قاسمی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی و عکاس: سید محمد حسین ساداتیان.

ساداتیان با اشاره به اینکه فیلم به جشنواره فجر نمی‌رسد، بیان کرد: فیلمبرداری هم با برنامه ریزی های انجام شده از اواخر آذر آغاز می شود. فیلمبرداری در تهران، شمال و غرب کشور انجام می‌شود.

این فیلم اقتباسی از رمان ناهید طباطبایی است. "جامه‌دران" درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش پی به روابط جدیدی در زندگی پدرش می‌برد و حقایقی را کشف می‌کند.

ساداتیان امسال با دو فیلم "آذر، شهدخت، پرویز و دیگران" بهروز افخمی و "سایه روشن" فرزاد موتمن در جشنواره فجر حضور دارد.