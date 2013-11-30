چهارمین رویداد هنر در طبیعت در جزیره هرمز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیرومند عصر شنبه به خبرنگاران عنوان کرد: در این رویداد هنری، حدود 100 نفر از هنرمندان استان هرمزگان طی دو روز آثاری در بخش‌های هنر چیدمان محیطی، هنر اجرای محیطی و هنر صدا با بهره برداری از فضای طبیعت و عناصر محیط طبیعی در جزیره هرمز خلق کردند.

وی ادامه داد: این رویداد هنری به‌صورت غیر‌رقابتی برگزارشد و در حاشیه آن نیز نشست‌های تخصصی از جمله کارگاه آموزشی امیرعلی قاسمی هنرمند هنرهای جدید برگزار و هنرمندان در آن به تبادل نظر پرداختند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: همچنین در این رویداد هنر در طبیعت، فیلم کوتاه جنگ در همسایگی به کارگردانی احسان و ایمان رضایی، فیلمی با موضوع آثار هنرمندان هنرهای جدید هرمزگان به کارگردانی محمد سایه بانی و احمد کارگران و همچنین فیلم کوتاه فرش خاکی هرمز اثری از مرتضی نیک نهاد به نمایش درآمد.

نیرومند با اشاره به اهداف برگزاری رویداد هنر در طبیعت در جزیره هرمز تصریح کرد: ارائه تصویری تازه از جزیره هرمز، شناسایی و معرفی استعدادهای هنرهای مرتبط با طبیعت و معرفی هنرمندان این عرصه در استان، تقویت زمینه ارتباط و تبادل تجربه های هنری میان هنرمندان و ترویج نگاه نو و خلاق در طبیعت به وسیله هنر از جمله اهداف برگزاری این رویداد هنری بود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین نشست تخصصی با موضوع بررسی ویژگی های نسلی 50 سال هنر معاصر در هرمزگان نیز در حاشیه این رویداد برگزار شد.